"Daca il pune antrenor, sa se pregateasca de ce-i mai rau!" Mircea Lucescu, atacat dur de un fost jucator

Romanul a fost criticat de un fost "elev" de la Besiktas.

Mircea Lucescu a fost dorit insistent de Fenerbahce, antrenorul confirmand ca au existat negocieri oficiale. In ciuda discutiilor dintre cele doua parti, antrenorul nu a preluat echipa turca.

Okan Koc, fotbalist care s-a aflat sub comanda tehnicianului roman pe cand acesta o antrena pe Besiktas in sezonul 2003-2004, l-a criticat dur pe "Il Luce". Jucatorul a spus ca Lucescu nu are un merit prea mare in castigarea titlului de catre Besiktas, in 2003.

"Lucescu este o alegere total gresita pentru Fenerbahce. Daca il aduce pe Lucescu, presedintele sa se pregateasca de ce-i mai rau! Lucescu viseaza sa ia titlul cu Fenerbahce, dar e alegerea gresita! Cand era la Besiktas, Lucescu nu a avut o contributie importanta in castigarea titlului. Norocul sau era ca staff-ul era foarte bun la vremea respectiva", a spus Okan Koc pentru Radyospor.