Anamaria Prodan intervine in subiectul SALARIILOR din Liga 1! Reactia impresarei: "Daca se face asa ceva, cred ca e un abuz!" 

Pandemia de coronavirus afecteaza fotbalul romanesc si la nivel economic.

Dupa ce s-a decretat starea de urgenta in Romania, au fost luate masuri riguroase impotriva raspandirii, iar jucatorii de fotbal ar putea sa sufere mult. In acest moment, cluburile pot achita doar 75% din salariul mediu pe economie din cauza cazului de forta majora din Romania.

Cluburile de drept public au obligatia sa suspende contractele si sa aplice legea mentionata mai sus, ceea ce ar face ca jucatorii sa incaseze aproximativ 3000 de lei lunar, pana trece pandemia de coronavirus.

Anamaria Prodan a vorbit pentru ProSport despre situatia jucatorilor pe care ii impresariaza in Romania.

"Eu si jucatorii pe care ii reprezint vorbim deja despre aceasta situatie. Asteptam sa vedem ce o sa fie. Stam cu ochii pe Guvern. Numai ei decid cand se termina starea de forta majora si cand contractele revin la normal. Chiar daca sunt anumiti patroni care cauta sa rupa unilateral contractele, nu se poate. Asta e punctul meu de vedere. Pot sa se foloseasca de clauza de forta majra si sa achite 75% din salariul mediu pe economie, dar nu pot rezilia contractele. Daca se face asa ceva, eu cred ca este un abuz si in cazul unui proces vor trebui sa achite drepturile financiare pana la finalul contractului.

Repet, este parerea mea si studiez aceasta problema pentru jucatorii si antrenorii pe care ii reprezint. Toti ne confruntam cu isteria aceasta. Este clar un caz de forta majora ce se intampla in acest moment in lume. Le-am explicat jucatorilor si antrenorilor mei ce se poate intampla din punct de vedere legal in acest moment”, a declarat Anamaria Prodan pentru ProSport.