Cand toata tara e in panica, Anamaria Prodan socheaza cu cea mai proasta gluma: masti in forma de TESTICULE: "Cadou din partea mea pentru cei care nu au"

Anamaria Prodan a postat pe retelele de socializare un clip revoltator.

Anamaria Prodan crede ca romanii exagereaza in privinta coronavirusului. Ea se afla acum in Dubai, alaturi de sotul ei, Laurentiu Reghecampf. Prodan a declarat ca nu era cazul ca romanii sa se panicheze in privinta Covid-19.

In plus, aceasta a postat pe Instagram un filmulet cu o persoana purtand o masca in forma de testicule.

"Cadou din partea pentru cei care nu au asa ceva pe timp de criza. Sunt atat de multi fara...masca...macar asa sa poarte si ei...masca" a comentat Anamaria.