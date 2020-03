Probleme GRAVE pentru FCSB! Anamaria Prodan declanseaza RAZBOIUL impotriva lui Gigi Becali: impresara nu e de acord cu taierea salariilor pentru jucatorii ei

Anamaria Prodan nu este de acord cu masura impusa de Gigi Becali si nu accepta micsorarea salariilor pentru jucatorii ei.

Gigi Becali a anuntat oficial ca va taia jumatate din salariile fotbalistilor si mai multi jucatori au acceptat deja acest lucru.

"Azi semneaza vreo 6-7 jucator", spunea Gigi Becali la PRO X.

Printre jucatorii care au acceptat micsorarea se afla si Dennis Man, jucator impresariat de Anamaria Prodan.

Potrivit gsp.ro, impresara si-a contactat jucatorul si l-a indemnat sa nu semneze injumatatirea contractului. Acelasi lucru este valabil si in cazul lui Darius Olaru, un alt fotbalist important din lotul ros-albastrilor care este impresariat de Anamaria Prodan.

Man este unul din preferatii lui Gigi Becali si patronul declara in direct la Ora Exacta in Sport ca de la el si de la Florinel Coman are pretentii mari, pentru ca le-a marit salariile si vrea dovada caracterului lor.

Totul s-ar putea transforma intr-un razboi daca Man nu accepta sa i se reduca salariul si Gigi Becali a spus ca cine nu va fi de acord cu injumatatirea, va ramane cu doar 40% din actualul venit.

15.000 de euro pe luna castiga Dennis Man la FCSB, iar daca va semna pentru reducere, va mai incasa doar 7500.