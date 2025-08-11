După ce l-a instalat pe Dan Alexa în funcția de antrenor principal, Poli Timișoara a anunțat astăzi rezilierea contractelor cu nu mai puțin de șase jucători!

”🤝 𝘼𝙡𝙚𝙭 𝙈𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙧𝙪, 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙 𝘾𝙞𝙪𝙧𝙚𝙡, 𝙍𝙖𝙙𝙪 𝘾𝙞𝙪𝙧𝙚𝙡, 𝘼𝙡𝙚𝙭 𝙉𝙖𝙜𝙮, 𝘽𝙤𝙜𝙙𝙖𝙣 𝙄𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙞𝙚 și 𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙋𝙧𝙪𝙣𝙖̆ și-au încheiat colaborarea cu clubul nostru în această vară

Le mulțumim pentru contribuția avută în tricoul alb-violet și le dorim mult succes în continuare!”, a postat clubul din Banat pe pagina oficială de Facebook.

