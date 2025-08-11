OFICIAL De-aia i se spune ”Chirurgul”! Dan Alexa taie în carne vie: șase jucători, OUT dintr-un foc de la Poli Timișoara

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Obiectivul antrenorului la trupa din Banat este promovarea în Liga 2.

După ce l-a instalat pe Dan Alexa în funcția de antrenor principal, Poli Timișoara a anunțat astăzi rezilierea contractelor cu nu mai puțin de șase jucători!

”🤝 𝘼𝙡𝙚𝙭 𝙈𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙧𝙪, 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙 𝘾𝙞𝙪𝙧𝙚𝙡, 𝙍𝙖𝙙𝙪 𝘾𝙞𝙪𝙧𝙚𝙡, 𝘼𝙡𝙚𝙭 𝙉𝙖𝙜𝙮, 𝘽𝙤𝙜𝙙𝙖𝙣 𝙄𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙞𝙚 și 𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙋𝙧𝙪𝙣𝙖̆ și-au încheiat colaborarea cu clubul nostru în această vară 

Le mulțumim pentru contribuția avută în tricoul alb-violet și le dorim mult succes în continuare!”, a postat clubul din Banat pe pagina oficială de Facebook.

Pentru echipa din Liga 3 antrenată de Alexa urmează miercuri meciul din turul 3 al Cupei României (faza națională) cu CSM Reșița, formație cu pretenții din divizia secundă.

La sfârșitul lunii trecute, instalarea ”Chirurgului” pe banca tehnică a lui Poli a fost anunțată de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care a scris pe Facebook:

„Dan Alexa este, începând de azi, noul antrenor al Politehnicii Timișoara! Fostul căpitan al alb-violeților se întoarce acasă pentru a pune umărul la renașterea fotbalului timișorean... Fie să renască!”.

Meciurile din turul 3 al Cupei! Încă un Dinamo la Clinceni, adversar dificil pentru Poli Timișoara + derby-ul orașului la Câmpulung Muscel

Marți, 12 august, ora 17:30

ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea

ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăvița

Miercuri, 13 august

Ora 17:30

CSM Pașcani – ACS FC Șoimii Gura Humorului

AFC Viitorul Onești – CS Sporting Liești

AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa

SC Popești-Leordeni – CS Afumați

CS Tunari – SC FC Voluntari

CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău

CSO Băicoi – AFC Chindia Târgoviște

ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo București

ACS Oltul Curtișoara – CSM Slatina

CS Vulturii Fărcășești – SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022

CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Șelimbăr

CSM Jiul Petroșani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

SSU Politehnica Timișoara – ACSM Reșița

CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaș 2022

CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistrița

CSM Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 19:00

CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna

Joi, 14 august, ora 17:30

ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț

