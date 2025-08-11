După ce l-a instalat pe Dan Alexa în funcția de antrenor principal, Poli Timișoara a anunțat astăzi rezilierea contractelor cu nu mai puțin de șase jucători!
”🤝 𝘼𝙡𝙚𝙭 𝙈𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙧𝙪, 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙 𝘾𝙞𝙪𝙧𝙚𝙡, 𝙍𝙖𝙙𝙪 𝘾𝙞𝙪𝙧𝙚𝙡, 𝘼𝙡𝙚𝙭 𝙉𝙖𝙜𝙮, 𝘽𝙤𝙜𝙙𝙖𝙣 𝙄𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙞𝙚 și 𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙋𝙧𝙪𝙣𝙖̆ și-au încheiat colaborarea cu clubul nostru în această vară
Le mulțumim pentru contribuția avută în tricoul alb-violet și le dorim mult succes în continuare!”, a postat clubul din Banat pe pagina oficială de Facebook.
Pentru echipa din Liga 3 antrenată de Alexa urmează miercuri meciul din turul 3 al Cupei României (faza națională) cu CSM Reșița, formație cu pretenții din divizia secundă.
La sfârșitul lunii trecute, instalarea ”Chirurgului” pe banca tehnică a lui Poli a fost anunțată de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care a scris pe Facebook:
„Dan Alexa este, începând de azi, noul antrenor al Politehnicii Timișoara! Fostul căpitan al alb-violeților se întoarce acasă pentru a pune umărul la renașterea fotbalului timișorean... Fie să renască!”.
Meciurile din turul 3 al Cupei! Încă un Dinamo la Clinceni, adversar dificil pentru Poli Timișoara + derby-ul orașului la Câmpulung Muscel
Marți, 12 august, ora 17:30
ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea
ACS Viitorul Arad – CSC Dumbrăvița
Miercuri, 13 august
Ora 17:30
CSM Pașcani – ACS FC Șoimii Gura Humorului
AFC Viitorul Onești – CS Sporting Liești
AS FC Agricola Borcea – CS Gloria Băneasa
SC Popești-Leordeni – CS Afumați
CS Tunari – SC FC Voluntari
CSM Râmnicu Sarat – AFC Metalul Buzău
CSO Băicoi – AFC Chindia Târgoviște
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – CS Dinamo București
ACS Oltul Curtișoara – CSM Slatina
CS Vulturii Fărcășești – SCM Râmnicu Vâlcea
ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung – Muscel 2022
CSM Unirea Alba Iulia – CSC 1599 Șelimbăr
CSM Jiul Petroșani – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921
SSU Politehnica Timișoara – ACSM Reșița
CS Sănătatea Servicii Publice – ACS Mediaș 2022
CS Gheorgheni – VSK Gyergyó – Clubul Sportiv Gloria Bistrița
CSM Sighetu Marmației – CSM Olimpia Satu Mare
Ora 19:00
CSM Cetatea Turnu Măgurele – CS Concordia Chiajna
Joi, 14 august, ora 17:30
ACS FC Bacău – ACSM Ceahlăul Piatra Neamț