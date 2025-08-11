LPF și FRF au modificat, în regim de urgență, o prevedere din regulament care l-a ajutat pe Gigi Becali să-l înregistreze pe Malcom Edjouma pe lista FCSB-ului pentru meciurile din campionat.



Rapid și Universitatea Craiova au fost primele care au contestat această decizie, iar Dan Șucu i-a cerut chiar demisia președintelui LPF Gino Iorgulescu, printr-un comunicat dur postat de Rapid pe rețelele de socializare.



La polul opus, Gigi Becali s-a arătat convins de faptul că va avea susținerea majorității în cazul unui vot pentru demiterea lui Gino Iorgulescu. Într-un dialog cu PRO TV, Valeriu Iftime, finanțatorul Botoșaniului, spune că va vota pentru schimbarea președintelui LPF.



Valeriu Iftime: ”Votez pentru demiterea lui Gino”



„Eu nu știu cine are dreptate aici. Părerea mea că, un regulament odată apărut, ar trebui lăsat. Legat de demiterea lui Iorgulescu, eu votez pentru demitere, înțelegi? Nu că a făcut ceva, n-a făcut nimic! Și pentru că nu a făcut nimic, votez pentru demitere. Asta e tema mea. Contra lui Becali!



(n.r. - El a spus, citez 'Iftime mai face el pe nebunul, dar tot ca mine zice') De data asta nici nu poate fi vorba (n.r. - râde). E vorba de lipsa de acțiune a unui președinte de ligă. Eu zic că nu e atât de grav ca să fie demis pentru asta, dar trebuie să fie demis pentru că nu face nimic.



(n.r. - Credeți că sunt șanse ca Gino Iorgulescu să fie demis?) Habar n-am, nu știu exact. Cum să spun... ai niște surprize de nici nu-ți vine să crezi. Trebuie să ai un președinte la ligă, evident, nu ca domnul celălalt care vorbea continuu. Adică de la unul care vorbea continuu la unul care nu vorbește deloc, trebuie unul de mijloc, care să aibă și idei și susținere”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



LPF și FRF au modificat regula care împiedica revenirea lui Malcom Edjouma pe lista lui FCSB



Conform regulamentului, cluburile pot modifica lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale. Astfel, FCSB ar fi trebuit să apeleze la un artificiu: să îi rezilieze contractul lui Edjouma, iar francezul să semneze apoi altul pentru a putea fi considerat jucător nou și eligibil pentru listă.



Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de acest articol din regulament, iar FRF și LPF au acceptat să îl modifice. Malcom Edjouma poate fi acum trecut pe lista LPF fără să mai fie nevoie de un nou contract.



"În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF:



Aprobă propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice", a transmis FRF, care a publicat și versiunea actualizată a regulamentului.

