Și-a luat "adio" de la FCSB: "S-a încheiat un capitol important"
Un jucător și-a luat ”adio” de la fanii FCSB-ului printr-un amplu mesaj postat pe rețelele de socializare.

alexandru baluta FCSB
Alexandru Băluță (31 de ani) a fost tras pe ”linie moartă” de Gigi Becali la FCSB după finalul sezonului precedent. Acesta nu a fost în cantonamentul din Olanda cu echipa și nu a mai fost inclus în lot pentru noua stagiune.

În căutarea unei echipe, Băluță și-a reziliat deja contractul cu FCSB, așa cum a anunțat Mihai Stoica, managerul general al campioanei României.

La câteva zile după acel anunț, fostul jucător de la Slavia Praga și Slovan Liberec și-a luat ”adio” de la suporteri cu un mesaj emoționant postat pe contul său de Instagram.

Alexandru Băluță și-a luat ”rămas bun” de la FCSB

„S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să vă spun ceva din suflet.

În acești doi ani am trăit momente incredibile: Două titluri de campion care vor rămâne mereu în sufletul meu și o campanie europeană memorabilă în care am simțit ce înseamnă să te lupți cu nume mari din fotbalul european și să ridici un stadion întreg în picioare. 

Suporterilor, vă mulțumesc pentru fiecare meci în care mi-ați fost alături, pentru fiecare strigăt din peluză care mi-a dat putere și pentru că m-ați primit cu brațele deschise. A însemnat enorm pentru mine și nu voi uita vreodată. 

Mulțumesc colegilor și intregului staff pentru acești doi ani și vă doresc să trăiți cat mai multe momente unice. 

Țineți steagul sus! Cu respect și recunoștință!”, a transmis Băluță.

Cândva unul dintre favoriții lui Gigi Becali, Băluță nu a ”rupt gura târgului” în sezonul precedent. În cele două sezoane la FCSB a bifat 81 de apariții, reușind să înscrie de 13 ori și să ofere alte 12 pase decisive.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)

Plecări - Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten (contract reziliat), Jordan Gele, Alexandru Băluță (scoși din lot), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat)

