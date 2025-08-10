Și-a luat ”adio” de la FCSB: ”S-a încheiat un capitol important”

Alexandru Băluță (31 de ani) a fost tras pe ”linie moartă” de Gigi Becali la FCSB după finalul sezonului precedent. Acesta nu a fost în cantonamentul din Olanda cu echipa și nu a mai fost inclus în lot pentru noua stagiune.



În căutarea unei echipe, Băluță și-a reziliat deja contractul cu FCSB, așa cum a anunțat Mihai Stoica, managerul general al campioanei României.



La câteva zile după acel anunț, fostul jucător de la Slavia Praga și Slovan Liberec și-a luat ”adio” de la suporteri cu un mesaj emoționant postat pe contul său de Instagram.



Alexandru Băluță și-a luat ”rămas bun” de la FCSB



„S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să vă spun ceva din suflet.



În acești doi ani am trăit momente incredibile: Două titluri de campion care vor rămâne mereu în sufletul meu și o campanie europeană memorabilă în care am simțit ce înseamnă să te lupți cu nume mari din fotbalul european și să ridici un stadion întreg în picioare.



Suporterilor, vă mulțumesc pentru fiecare meci în care mi-ați fost alături, pentru fiecare strigăt din peluză care mi-a dat putere și pentru că m-ați primit cu brațele deschise. A însemnat enorm pentru mine și nu voi uita vreodată.



Mulțumesc colegilor și intregului staff pentru acești doi ani și vă doresc să trăiți cat mai multe momente unice.

Țineți steagul sus! Cu respect și recunoștință!”, a transmis Băluță.

