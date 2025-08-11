Jack Grealish a schimbat echipa! Starul de 100 de milioane de lire de la City, OUT

Jack Grealish (29 de ani) se desparte în această vară de Manchester City, cel puțin temporar.

Jack Grealish, fotbalist care vine după un sezon dezamăgitor la Manchester City, va fi împrumutat timp de un an la o altă echipă din Premier League, Everton. Englezul va efectua vizita medicală în cursul zilei de luni, iar ulterior este așteptat să semneze cu echipa antrenată de David Moyes, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Grealish nu mai intră în planurile lui Pep Guardiola, care l-a lăsat în afara lotului de la Manchester City pentru meciurile de la Mondialul Cluburilor, dar și pentru amicalele din această vară. Englezul cumpărat cu suma de 100 de milioane de lire sterline, în urmă cu patru ani, de la Aston Villa, are contract cu formația de pe Etihad până în 2027.

Având în vedere că avea șanse foarte mici de a prinde minute la Manchester City în noul sezon, Jack Grealish a acceptat un împrumut la Everton, echipă care nu va juca în cupele europene.

  • 3 goluri și 5 pase decisive a strâns Jack Grealish la Manchester City în sezonul trecut. În numeroase partide din Premier League a fost rezervă neutilizată.

Programul primei etape din Premier League, sezonul 2025-2026, LIVE pe VOYO:

  • Liverpool - Bournemouth, 15 august, ora 22:00
  • Aston Villa - Newcastle, 16 august, ora 14:30
  • Brighton - Fulham, 16 august, ora 17:00
  • Sunderland - West Ham, 16 august, ora 17:00
  • Tottenham - Burnley, 16 august, ora 17:00
  • Wolves - Manchester City, 16 august, ora 19:30
  • Chelsea - Crystal Palace, 17 august, ora 16:00
  • Nottingham - Brentford, 17 august, ora 16:00
  • Manchester United - Arsenal, 17 august, ora 18:30
  • Leeds United - Everton, 17 august, ora 22:00
