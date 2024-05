Aflat la retrogradare cu Sassuolo, Daniel Boloca a dezvăluit care a fost cel mai important moment din cariera sa

Jucătorul român le-a vorbit studenților italieni despre experiența sa în lumea fotbalului, dar și despre relația pe care a avut-o cu școala.

Boloca a susținut că Frosinone l-a ajutat să devină fotbalistul care este astăzi, deoarece i-a oferit încredere.

"Am plecat din cartierele defavorizate cu visul de a ajunge în fotbalul profesionist. Părinții mei nu m-au lipsit de nimic, au făcut multe sacrificii pentru mine. De-a lungul carierei mele am avut multe experiențe care m-au ajutat să cresc, iar familia mea mi-a fost mereu alături.

Frosinone, piatra de temelie în cariera lui Boloca

Din Serie D am ajuns printre profesioniști la Frosinone datorită lui Angelozzi care a crezut în mine. În acei 3 ani am reușit să cresc ca fotbalist. Am văzut o lume diferită de cea a amatorilor: nu-ți lipsește nimic și ai totul la dispoziție pentru a te îmbunătăți. Am crescut ca om și și la nivel fizic, pentru că infrastructura îți permite să lucrezi la maximum.

Cred că în greșelile pe care le faci există întotdeauna responsabilități și am înțeles că pentru a te îmbunătăți trebuie să înțelegi unde greșești.

La Sassuolo mi-am îndeplinit visul: de a ajunge în Serie A. Din păcate, în acest sezon nu am evoluat la cel mai bun nivel, dar vreau să rămân în prima ligă. Clubul a crezut în mine și eu vreau să dau tot ce am mai bun pentru a le răsplăti încrederea", a spus Boloca, potrivit Forza Sassuolo.

Boloca evoluează în momentul de față pentru Sassuolo, club aflat în momentul de față pe locul 19 în Serie A (retrogradabil).