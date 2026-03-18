Adrian Mititelu a lansat un nou atac la adresa lui Răzvan Burleanu, președintele ales pentru al patrulea mandat în fruntea Federației Române de Fotbal (FRF), în cursul zilei de astăzi.

Adrian Mititelu, dezlănțuit la adresa lui Răzvan Burleanu

Prezent la Adunarea Generală a FRF din miercuri, 18 martie 2026, Mititelu și-a continuat războiul cu Răzvan Burleanu, pe care l-a numit cel mai mare infractor din fotbal.

„În primul rând, Adunarea Generală este ilegală și nestatură. Limbaj de lemn. O grupare care a acaparat federația și care nu vrea să o lase în ruptul capului. Nu cred că această adunare va trece de instanță, pentru că sunt grave încălcări ale legii, chiar dacă domnul Burleanu nu vrea să le recunoască.

Sunt convins că această adunare va fi anulată. Eu am refuzat să votez, pentru că eu consider că e o adunare ilegală. N-am știut că va fi mai rău pentru fotbalul românesc, n-am știut că a ajuns la putere un astfel de personaj, care s-a molipsit de putere și care nu vrea să lase locul altora, deși a promis că va sta numai două mandate. A fost unul dintre punctele lui forte.

Mititelu, despre Burleanu: „Infractor mai mare ca el nu există în fotbal”

Așa-zișii membrii afiliați nu sunt afiliați în comunitate cu legea. Într-adevăr, Tribunalul București a admis la prima instanță afilierea acestor cluburi, dar suntem în calea de atac la Curtea de Apel și numai după o hotărâre definitivă ei capătă drepturile de a vota. Este numai un joc electoral al lui Burleanu. Și așa a avut trei mandate ilegale, pentru că a fost votat de oameni care nu aveau calitatea de membru.

Eu zic că timpul lui a trecut, deși e foarte tânăr. A fost sprijinit de justiția română, de procurori, de judecători. Este o adunare caracteristică fotbalului românesc, oamenii vin și se supun. Dacă am pune discursul lui Burleanu de acum patru ani, de acum opt ani, de acum 12 ani nu s-a schimbat nimic.

A zis ceva de infractori, îl anunț că eu nu am nicio condamnare penală, chiar dacă am făcut detenție, cazierul meu este alb. Asta spune că are emoții, stres, probleme. Nu mai este tipul care era sigur pe el. Infractor mai mare ca el nu există în fotbal” - a fost mesajul radical transmis de Adrian Mititelu.

Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost reales în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal. Burleanu l-a zdrobit pe contracandidatul său, Ilie Drăgan, la alegerile pentru funcția de președinte al FRF.

Cu 258 de voturi la cinci s-a impus Răzvan Burleanu, care a obținut astăzi al patrulea mandat în fruntea federației. Din 2014 ocupă funcția de președinte Răzvan Burleanu, când l-a înlocuit pe Mircea Sandu.

Alegeri la Federația Română de Fotbal. Lista completă

Cu ocazia Adunării Generale FRF din 18 martie 2026, au fost organizate și alegerile pentru reprezentanții eșaloanelor competiționale în Comitetul Executiv. În urma votului, componența forului decizional este următoarea:

Răzvan Burleanu – președinte FRF, Gino Iorgulescu – prim-vicepreședinte FRF, Cristian Petrean – vicepreședinte FRF, reprezentant al fotbalului amator, Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar – reprezentanți ai cluburilor din Liga 1, Bogdan Bălănescu și Cristi Tănase – reprezentanți ai cluburilor din Liga 2, Mihai Dăscălescu și Florin Spînu – reprezentanți ai cluburilor din Liga 3, Alin Cioban – reprezentant al fotbalului feminin, Cristian Vornicu – reprezentant al fotbalului în sală, Cătălin Cighir – reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori, Emilian Hulubei – președintele sindicatului fotbaliștilor, Kyros Vassaras – președinte CCA, Mihai Stoichiță – președinte Comisia Tehnică FRF.