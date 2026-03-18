Președintele FIFA, Gianni Infantino, mesaj în ziua în care Burleanu a câștigat alegerile FRF: "Sunt cu adevărat onorat"

Președintele FIFA, Gianni Infantino, mesaj în ziua în care Burleanu a câștigat alegerile FRF: ”Sunt cu adevărat onorat” Fotbal intern
Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost reales în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

Razvan BurleanuFRFGianni Infantino
Burleanu l-a zdrobit pe contracandidatul său, Ilie Drăgan, la alegerile pentru funcția de președinte al FRF. Cu 258 la 5 s-a impus Răzvan Burleanu, care se află acum la al patrulea mandat în fruntea federației.

Din 2014 este președinte Răzvan Burleanu, care i-a luat atunci locul lui Mircea Sandu.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, mesaj în ziua în care Burleanu a câștigat alegerile FRF: ”Sunt cu adevărat onorat”

În startul ședinței de la Casa Fotbalului a existat și un moment special, în care președintele FIFA, Gianni Infantino, a avut un mesaj de transmis pentru fotbalul românesc și pentru bunul său prieten Burleanu, cu care este coleg în Consiliul FIFA.

”Dragă președinte Burleanu, dragul meu Răzvan, dragi prieteni ai fotbalului din frumoasa Românie, mă adresez președintelui Răzvan Burleanu, colegul meu din Consiliul FIFA, precum și tuturor dumneavoastră, distinși membri ai Federației Române de Fotbal, invitați și prieteni ai fotbalului din întreaga voastră țară istorică și frumoasă.

Sunt cu adevărat onorat să am ocazia de a spune câteva cuvinte cu prilejul Adunării Generale, care are loc la doar câțiva pași de stadionul vostru național emblematic și într-un moment extrem de interesant pentru fotbalul românesc.

Aici, pe lângă faptul că veți alege persoanele care vor conduce această venerabilă federație în următorii patru ani, vă aflați în pragul unei posibile reveniri pe cea mai mare scenă din istorie. Lumea își amintește foarte bine acea vară glorioasă din 1994, când o Generație de Aur dinamică și curajoasă, condusă de legendarul Gheorghe Hagi, a încântat fanii din America și din întreaga lume.

Ar fi extraordinar și emoționant dacă tricolorii și suporterii voștri colorați și devotați ar reveni pe această scenă după 32 de ani. Vă doresc, desigur, mult succes la barajul european de la finalul lunii.

Finalul va duce la un spectacol fără precedent, care va fi Cupa Mondială FIFA 2026. Aș dori, de asemenea, să profit de această ocazie pentru a-l felicita pe Răzvan pentru angajamentul și anii săi de serviciu în fotbalul românesc și în fotbalul mondial”, a spus Infantino.

Alegeri la Federația Română de Fotbal. Lista completă

Cu ocazia Adunării Generale FRF din 18 martie 2026, au fost organizate și alegerile pentru reprezentanții eșaloanelor competiționale în Comitetul Executiv. În urma votului, componența forului decizional este următoarea:

Răzvan Burleanu – președinte FRF, Gino Iorgulescu – prim-vicepreședinte FRF, Cristian Petrean – vicepreședinte FRF, reprezentant al fotbalului amator, Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar – reprezentanți ai cluburilor din Liga 1, Bogdan Bălănescu și Cristi Tănase – reprezentanți ai cluburilor din Liga 2, Mihai Dăscălescu și Florin Spînu – reprezentanți ai cluburilor din Liga 3, Alin Cioban – reprezentant al fotbalului feminin, Cristian Vornicu – reprezentant al fotbalului în sală, Cătălin Cighir – reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori, Emilian Hulubei – președintele sindicatului fotbaliștilor, Kyros Vassaras – președinte CCA, Mihai Stoichiță – președinte Comisia Tehnică FRF.

Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
Alegeri la Federația Română de Fotbal | Replica lui Ilie Drăgan după ce Răzvan Burleanu l-a numit măscărici
Tottenham – Atletico Madrid, de la ora 22:00: Drăgușin revine în Champions League
Dezastru pentru campionul din Premier League: "Totul a cedat! E posibil să nu mai joc niciodată"
Iosif Rotariu a identificat marea problemă de la FCSB: „Fără el e foarte greu”
Marius Șumudică, OUT de la Al-Okhdood! Prima reacție a antrenorului
Alegeri la Federația Română de Fotbal | Replica lui Ilie Drăgan după ce Răzvan Burleanu l-a numit măscărici
Alegeri la Federația Română de Fotbal | Replica lui Ilie Drăgan după ce Răzvan Burleanu l-a numit măscărici
Două variante pentru Mihai Pintilii: "Ori merg cu Elias, ori acolo principal cu mare drag"

Pintilii a dezvăluit vinovatul pentru prăbușirea lui Tavi Popescu: "Sută la sută! Dacă era după mine, așa făceam"

Celta de Vigo scrie istorie în Spania. Ionuț Radu printre protagoniști

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“



Iosif Rotariu a identificat marea problemă de la FCSB: „Fără el e foarte greu”
Marius Șumudică, OUT de la Al-Okhdood! Prima reacție a antrenorului
Dezastru pentru campionul din Premier League: "Totul a cedat! E posibil să nu mai joc niciodată"
Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia
Alegeri la Federația Română de Fotbal | Replica lui Ilie Drăgan după ce Răzvan Burleanu l-a numit măscărici
Răzvan Burleanu candidează pentru postul de vicepreședinte al COSR! Reacția Elisabetei Lipă: ”Nu ne măsurăm puterile!”
România are selecționer! Mircea Lucescu a fost prezentat oficial! Durata contractului și motivul pentru care ”Il Luce” a acceptat
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Israelul, în pericol să fie suspendat din toate competițiile organizate de FIFA! 
Decizie finală în cazul cartonașului albastru! Anunțul lui Gianni Infantino
stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

