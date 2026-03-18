Burleanu l-a zdrobit pe contracandidatul său, Ilie Drăgan, la alegerile pentru funcția de președinte al FRF. Cu 258 la 5 s-a impus Răzvan Burleanu, care se află acum la al patrulea mandat în fruntea federației.

Din 2014 este președinte Răzvan Burleanu, care i-a luat atunci locul lui Mircea Sandu.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, mesaj în ziua în care Burleanu a câștigat alegerile FRF: ”Sunt cu adevărat onorat”

În startul ședinței de la Casa Fotbalului a existat și un moment special, în care președintele FIFA, Gianni Infantino, a avut un mesaj de transmis pentru fotbalul românesc și pentru bunul său prieten Burleanu, cu care este coleg în Consiliul FIFA.

”Dragă președinte Burleanu, dragul meu Răzvan, dragi prieteni ai fotbalului din frumoasa Românie, mă adresez președintelui Răzvan Burleanu, colegul meu din Consiliul FIFA, precum și tuturor dumneavoastră, distinși membri ai Federației Române de Fotbal, invitați și prieteni ai fotbalului din întreaga voastră țară istorică și frumoasă.

Sunt cu adevărat onorat să am ocazia de a spune câteva cuvinte cu prilejul Adunării Generale, care are loc la doar câțiva pași de stadionul vostru național emblematic și într-un moment extrem de interesant pentru fotbalul românesc.

Aici, pe lângă faptul că veți alege persoanele care vor conduce această venerabilă federație în următorii patru ani, vă aflați în pragul unei posibile reveniri pe cea mai mare scenă din istorie. Lumea își amintește foarte bine acea vară glorioasă din 1994, când o Generație de Aur dinamică și curajoasă, condusă de legendarul Gheorghe Hagi, a încântat fanii din America și din întreaga lume.

Ar fi extraordinar și emoționant dacă tricolorii și suporterii voștri colorați și devotați ar reveni pe această scenă după 32 de ani. Vă doresc, desigur, mult succes la barajul european de la finalul lunii.

Finalul va duce la un spectacol fără precedent, care va fi Cupa Mondială FIFA 2026. Aș dori, de asemenea, să profit de această ocazie pentru a-l felicita pe Răzvan pentru angajamentul și anii săi de serviciu în fotbalul românesc și în fotbalul mondial”, a spus Infantino.