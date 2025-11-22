Gregory Tade, fostul golgheter al Ligii 1, a aruncat săgeți direct spre Adrian Popa, fostul său coleg de la FCSB. La 36 de ani, „Motoreta” joacă încă pentru CSA Steaua, însă francezul nu are deloc o părere bună despre el.

Adrian Popa, făcut praf de un fost coleg de la FCSB: „Foarte slab ca fotbalist!”

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, Tade nu s-a ferit și a vorbit deschis despre jucătorii cu care a împărțit vestiarul în România. Iar Adi Popa a fost printre cei vizați.

„Sunt mai bun decât Adi Popa la orice oră a zilei. Doar viteza e de el. A fost foarte slab ca fotbalist. Tactic și ca fotbalist complet e sub Hamroun, Deac, chiar și sub Chipciu. Sunt foarte mulți jucători mai buni decât el, chiar dacă viteza lui a fost o armă importantă”, a tunat Tade.

Adi Popa se poate lăuda cu 8 trofee alături de FCSB, dintre care 3 titluri de campion, plus 230 de meciuri în tricoul roș-albaștrilor. După aventura din străinătate, a revenit în 2019 la echipa lui Becali, iar din 2021 joacă pentru CSA Steaua, în Liga 2.

Gregory Tade a vorbit și despre perioada sub comanda lui „Reghe”, despre Gigi, dar și despre cum era tratat la CFR Cluj. Interviul amplu îl găsiți pe site-ul Sport.ro, sau la un simplu click - AICI.

