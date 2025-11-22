Tehnicianul român a decis să rupă tradiția impusă de predecesorul său, Simone Inzaghi, potrivit fcinter1908.it. Chivu a ales să nu își bage echipa în cantonament în seara dinaintea marii confruntări cu AC Milan. Jucătorii lui Inter vor avea ocazia să doarmă acasă, alături de familii, revederea fiind programată abia pentru dimineața meciului, la baza de pregătire de la Appiano Gentile.



Filosofii total diferite la Milano



Gazzetta dello Sport notează că această mișcare subliniază diferența de mentalitate dintre cei doi antrenori care se vor duela pe San Siro. În timp ce Massimiliano Allegri rămâne fidel metodelor clasice și își ține elevii în cantonament la Milanello, cu o seară înainte de meci, Chivu mizează pe "oxigenarea" mentală a grupului.



Fostul fundaș, care a performat la cel mai înalt nivel cu Ajax, Roma și Inter, mizează pe responsabilitatea jucătorilor săi. Presa italiană scrie că antrenorul român vrea să evite suprasolicitarea psihică a unui lot care a avut un program infernal, cu meciuri la Mondialul Cluburilor și în Liga Campionilor. Spre deosebire de era Inzaghi, când cantonamentul era literă de lege, Chivu consideră că o noapte în plus acasă poate face diferența pe termen lung în prospețimea echipei.

