Mihai Stoica a rămas impresionat de Remus Guțea, extrema stângă de 18 ani de la FC Voluntari 2.



Tânărul fotbalist a marcat un gol spectaculos în partida Bihor - Voluntari, din etapa a 9-a a Ligii 2, iar execuția l-a făcut pe oficialul roș-albaștrilor să-l laude public.



MM Stoica, fascinat de un puști din Liga 2: „Zici că are mingea lipită de picior”



„Are tehnică foarte bună, zici că are mingea lipită de picior. Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.



Totuși, șansele ca Guțea să ajungă în curând la FCSB sunt reduse. Gigi Becali insistă ca regula U21 să fie respectată doar cu jucători din defensivă, motiv pentru care fotbaliști ca Ionuț Cercel, Mihai Toma sau Alexandru Stoian sunt în acest moment primele opțiuni pentru roș-albaștri.



În actualul sezon de Liga 2, Remus Guțea a bifat 8 meciuri și a înscris două goluri. Puștiul este deja om de bază și la naționala U19, pentru care a evoluat în 9 partide și a marcat de două ori. Conform Transfermarkt, cota lui de piață este de 200.000 de euro.

