Dumitru Dragomir anunță următorul transfer de la FCSB: ”Sigur îl ia Gigi. E la fel ca Haaland”

Remus Guțea (18 ani) a impresionat la FC Voluntari, ecihpă la care evoluează de la începutul anului 2025. În cele nouă partide din acest sezon, mijlocașul de bandă stângă a marcat de trei ori.



Dragomir este convins că tânărul fotbalist al Voluntariului va fi următorul transfer de la FCSB și spune că acesta valorează trei milioane de euro.



Becali a spus recent că este interesat de transferul unui jucător eligibil pentru regula U21. ”E peste toți jucătorii under de la FCSB”, e sigur fostul șef al LPF.



Dumitru Dragomir: ”Sigur o să-l ia Gigi”



„În perioada în care a fost la Voluntari, Gigi Nețoiu a adus un fotbalist de la Mioveni, Remus Guțea. E un jucător de 3 milioane, acum. Nețoiu l-a descoperit și l-a adus la Voluntari.



Este titular la echipa națională de juniori (n.r. U19). E tare, l-a lăudat și Meme Stoica acum. E jucător de 3 milioane de euro.



Sigur o să îl ia Gigi, e mai bun decât toți jucătorii under de la FCSB. E înalt și pleacă de pe loc ca avionul. (n.r. seamănă cu Haaland?) Da. E cam la fel ca Haaland. Nu știu dacă dă cu capul la fel ca el. Părerea mea e că e cel mai bun under din țară la această oră”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

