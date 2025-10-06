Dumitru Dragomir anunță următorul transfer de la FCSB: ”Sigur îl ia Gigi. E la fel ca Haaland”

Dumitru Dragomir anunță următorul transfer de la FCSB: &rdquo;Sigur &icirc;l ia Gigi. E la fel ca Haaland&rdquo; Superliga Dumitru Dragomir
Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, se arată convins de faptul că FCSB va transfera un internațional de tineret.

Remus Guțea (18 ani) a impresionat la FC Voluntari, ecihpă la care evoluează de la începutul anului 2025. În cele nouă partide din acest sezon, mijlocașul de bandă stângă a marcat de trei ori.

Dragomir este convins că tânărul fotbalist al Voluntariului va fi următorul transfer de la FCSB și spune că acesta valorează trei milioane de euro.

Becali a spus recent că este interesat de transferul unui jucător eligibil pentru regula U21. ”E peste toți jucătorii under de la FCSB”, e sigur fostul șef al LPF.

Dumitru Dragomir: ”Sigur o să-l ia Gigi”

„În perioada în care a fost la Voluntari, Gigi Nețoiu a adus un fotbalist de la Mioveni, Remus Guțea. E un jucător de 3 milioane, acum. Nețoiu l-a descoperit și l-a adus la Voluntari.

Este titular la echipa națională de juniori (n.r. U19). E tare, l-a lăudat și Meme Stoica acum. E jucător de 3 milioane de euro. 

Sigur o să îl ia Gigi, e mai bun decât toți jucătorii under de la FCSB. E înalt și pleacă de pe loc ca avionul. (n.r. seamănă cu Haaland?) Da. E cam la fel ca Haaland. Nu știu dacă dă cu capul la fel ca el. Părerea mea e că e cel mai bun under din țară la această oră”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

FCSB - Universitatea Craiova 1-0

Formația dirijată de Elias Charalambous a obținut toate cele trei puncte din confruntarea cu gruparea pregătită de Mirel Rădoi în etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Florin Tănase, care a fructificat elegant o lovitură de la 11 metri în prima repriză (minutul 39).

Tot el a și ratat un penalty spre finalul actului secund. 

