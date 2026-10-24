LIVE TEXT FK Csikszereda - FC Voluntari, derby-ul codașelor din Superligă în primul meci al zilei, de la 15:30!

FK Csikszereda - FC Voluntari, derby-ul codașelor din Superligă în primul meci al zilei, de la 15:30! Superliga
SPORT.RO
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Partida contează pentru etapa cu numărul 13 din Superliga României.

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FK Csikszereda - FC Voluntari

Gazdele de la Csikszereda sunt pe ultimul loc, fără victorie și cu 2 puncte, în timp ce ilfovenii sunt penultimii, cu 8 puncte.

Ciucanii vin după o remiză eroică la Galați, scor 1-1, meci pe care l-au terminat cu doi jucători eliminați. Remarcabilă prestația portarului Eduard Pap, care a prins ,,Echipa etapei” pentru a doua rundă la rând.

FC Voluntari a pierdut toate cele cinci deplasări din ediția în curs, în patru dintre aceste partide încasând cel puțin câte trei goluri.

Marton Eppel, cel mai bun marcator din Superligă în acest an calendaristic

Cu 11 goluri înscrise în 2026, Marton Eppel este cel mai bun marcator din Superligă în acest an calendaristic.

Cinci goluri a reușit tânărul Remus Guțea în campionatul 2026-2027, el și Eduard Radaslavescu (Farul) fiind cel mai buni marcatori eligibili U21 din ediția curentă.

Sunt formațiile cu cele mai mici medii la capitolul posesie: FC Voluntari - 42,4 %, FK Csikszereda - 41,8 %.

Un FC Voluntari - FK Csikszereda 1-8 de poveste anul trecut

Eduard Pap, Lorand Paszka (FK Csikszereda) și Metod Jurhar (FC Voluntari) sunt jucătorii din cele două loturi care au bifat toate minutele în sezonul actual.

Cele două echipe se vor întâlni pentru întâia oară în principala competiție internă. Acestea s-au duelat ultima dată în Cupa României 2025-2026, pe 27 august 2025, FC Voluntari - FK Csikszereda 1-8, cinci dintre reușite purtând semnătura lui Marton Eppel. Info: LPF

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