Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost numit, la Al-Sadd Doha, pentru că șefii clubului au văzut în el un tehnician capabil de a duce echipa spre fazele superioare ale Ligii Campionilor.

Acum însă, la cinci luni după numirea românului în funcție, campania din Champions League e ca și compromisă. Când mai sunt cinci etape de jucat, în faza grupelor, Al-Sadd Doha are un punct și e departe de locurile care duc, în optimi.

În acest context, parcursul din campionat devine crucial pentru Lucescu jr! Mai ales că el a preluat Al-Sadd din postura de campioana en-titre și orice alt rezultat, în afară de câștigarea titlului în acest sezon, ar fi un mare eșec pentru tehnicianul român.

Răzvan Lucescu, față în față cu Riyad Mahrez

Problema lui Răzvan e că, pe fondul căderii echipei, de la jumătatea lunii septembrie, Al-Sadd a pierdut și șefia clasamentului în campionatul intern. După șapte etape, formația din Doha e pe 2, la două puncte de liderul Al-Rayyan. Iar, diseară, de la ora 18:30, e programat un meci mare de tot pentru Al-Sadd, în lupta pentru titlu. Pentru că echipa lui Lucescu jr va primi vizita celor de la Shamal, aflată pe șase în Qatar Stars League. Doar că poziția actuală a adversarei nu spune toată povestea.

Shamal tocmai a obținut un succes colosal, în Champions League: 3-1 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Prin comparație, tot în Champions League, echipa lui Răzvan a pierdut fără drept de apel cu Al-Hilal, scor 0-2.

Apoi, trupa pregătită de spaniolul David Prats (47 de ani) are în lot niște jucători de mare valoare. În frunte cu Riyad Mahrez, fostul star de la Manchester City, ajuns acum la 35 de ani. Algerianul formează un cuplu letal cu conaționalul său din atac, Baghdad Bounedjah. Acesta e un vârf legendar în Qatar Stars League: 179 de goluri pentru Al-Sadd și Shamal din 2015 încoace! Au fost sezoane, în care Baghdad Bounedjah a avut mai multe goluri decât meciuri jucate. Se întâmpla, pe vremea când era la Al-Sadd. Spre exemplu, în sezonul 2018-2019, algerianul a înscris de 39 de ori, în 22 de apariții în campionat!

Răzvan Lucescu: „Știm că ne așteaptă un meci dificil“

Dincolo de nivelul echipei adverse, unul foarte ridicat pentru campionatul din Qatar, mai e un motiv pentru care Al-Sadd va avea o partidă extrem de dificilă, diseară, Shamal abordează această întâlnire cu o mare dorință de revanșă. Pentru că, în sezonul trecut, a pierdut titlu, în chiar ultima etapă, după o înfrângere cu Al-Sadd, scor 2-3.

Pornind de aici, Răzvan Lucescu a prefațat duelul din această seară din etapa a 8-a.

„Va fi un meci cu două echipe cărora le place posesia, care vor să aibă mingea. Două echipe care vor să domine meciurile. Al-Sadd și Shamal sunt echipe capabile de a se lupta la cel mai înalt nivel, având jucători de calitate. Simt că va ieși un meci foarte interesant. În ceea ce ne privește pe noi, trebuie să fim foarte motivați, avem și de ce. Pentru că vrem să câștigăm, ca de obicei. Suntem pregătiți să intrăm pe teren și să prezentăm cea mai bună versiune a noastră. Cu precizarea că suntem conștienți că în fața noastră va fi o echipă puternică“, a spus Lucescu jr.