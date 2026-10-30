Daniil Medvedev (30 de ani, 5 ATP) a ajuns într-un nivel în care se arată capabil să câștige meciuri și în momentele în care își pierde cumpătul.

Reacțiile nesportive ale tenismenului rus continuă să amuze, pe de-o parte, și să scandalizeze, pe de alta, publicul care vine să îi urmărească meciurile.

Daniil Medvedev a lovit cu pumnii suprafața de joc din Viena

Descalificat la Beijing, în semifinala cu Djokovic, după ce a lovit cu mingea un spectator din primele rânduri, Medvedev a mai comis un gest dificil de înțeles, dar pe care l-a explicat în propriile cuvinte, o dată așezat pe banca de odihnă.

Dacă alteori ar fi decis să își spargă racheta sau să lovească cu sete mingile, Daniil Medvedev a ales, în această ocazie, să lovească cu pumnii suprafața de joc din Viena.