Daniil Medvedev (30 de ani, 5 ATP) a ajuns într-un nivel în care se arată capabil să câștige meciuri și în momentele în care își pierde cumpătul.
Reacțiile nesportive ale tenismenului rus continuă să amuze, pe de-o parte, și să scandalizeze, pe de alta, publicul care vine să îi urmărească meciurile.
Daniil Medvedev a lovit cu pumnii suprafața de joc din Viena
Descalificat la Beijing, în semifinala cu Djokovic, după ce a lovit cu mingea un spectator din primele rânduri, Medvedev a mai comis un gest dificil de înțeles, dar pe care l-a explicat în propriile cuvinte, o dată așezat pe banca de odihnă.
Dacă alteori ar fi decis să își spargă racheta sau să lovească cu sete mingile, Daniil Medvedev a ales, în această ocazie, să lovească cu pumnii suprafața de joc din Viena.
„ATP-ului îi place să vadă oamenii făcându-și rău. Așa, măcar nu iei amendă”.
Frustrat, într-un moment critic al partidei câștigate cu mare dificultate, în fața britanicului Cameron Norrie, scor 4-6, 6-3, 7-6 (1), campionul de Grand Slam și-a descărcat nervii lovind, în repetate rânduri, terenul cu pumnul.
Gestul autodistructiv a fost comentat de Medvedev însuși, câteva secunde mai târziu, când a observat că nu este avertizat de arbitru pentru această reacție: „Dacă îți faci rău singur, măcar nu iei amendă. Așadar ATP iubește să vadă oamenii făcându-și rău,” a fost observația lansată de un Medvedev pe fața căruia s-a putut citi un zâmbet amar.
Daniil Medvedev va juca împotriva francezului Adrian Mannarino (73 ATP) pentru un loc în semifinalele turneului ATP 500 de la Viena.
5-4 este scorul meciurilor directe dintre Medvedev și Mannarino, în circuitul ATP.