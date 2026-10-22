Guvernul de la Budapesta pregătește eliminarea mecanismului TAO de la 1 ianuarie 2027 și înlocuirea acestuia cu un program de sprijin direct de la bugetul de stat.

Sistemul, introdus în 2011 de guvernul lui Viktor Orban, le-a permis companiilor să direcționeze o parte din impozitul pe profit către organizații sportive eligibile. De acest mecanism au beneficiat și proiecte din afara Ungariei, inclusiv academii de fotbal din România.

Peter Magyar renunță la sistemul TAO din 2027

Noul premier a anunțat că viitorul program va avea un buget de 150 de miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 390 de milioane de euro. Magyar susține că schimbarea urmărește o mai bună supraveghere a fondurilor și o distribuire mai transparentă a banilor.

„Sistemul TAO de finanțare a sportului va fi eliminat de la 1 ianuarie 2027 și înlocuit cu un program de sprijin direct de la bugetul de stat, în valoare de 150 de miliarde de forinți”, a declarat premierul, citat de GSP.

Mecanismul anterior a susținut investiții în infrastructură, baze de pregătire și activitatea echipelor de juniori. Totuși, modul de distribuire a fondurilor a fost criticat în repetate rânduri, inclusiv din cauza lipsei de transparență.

Ce se întâmplă cu finanțarea cluburilor din România

FK Csikszereda și Sepsi OSK s-au dezvoltat în ultimii ani și cu ajutorul investițiilor provenite din Ungaria. Sprijinul a vizat atât cluburile, cât și proiectele de formare a tinerilor fotbaliști.

Potrivit datelor prezentate în materialul-sursă, peste trei miliarde de forinți, aproximativ 8,2 milioane de euro, ar fi fost alocate către patru academii din România prin programele asociate fundației Academiei Puskas.

Eliminarea sistemului TAO nu înseamnă automat că toate finanțările destinate proiectelor din afara Ungariei vor fi oprite. Viitorul acestora depinde de regulile noului program și de criteriile pe care autoritățile maghiare le vor stabili.

Prin urmare, decizia anunțată de Peter Magyar schimbă mecanismul de finanțare, dar nu confirmă, deocamdată, că Sepsi OSK și FK Csikszereda vor pierde integral sprijinul financiar din Ungaria de la 1 ianuarie 2027.