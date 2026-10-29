Dinamo București U19 a pierdut cu 0-50 în fața celor de la FK Csikszereda, într-o partidă restantă din etapa a șasea a Ligii Naționale de Tineret.

Meciul disputat miercuri, la Miercurea Ciuc, a fost unul fără istoric. Gazdele au marcat de 27 de ori în prima repriză și de alte 23 de ori după pauză. Ingrid Pap și Noemi Kadar au fost principalele marcatoare, cu câte 11 goluri fiecare.

Dinamo, ciuca bătăilor! Un gol marcat și 146 primite

Pentru formația pregătită de Adrian Matei, înfrângerea nu este o surpriză. Dinamo ocupă ultimul loc în Seria 1, fără niciun punct după șapte etape. Bucureștencele au marcat un singur gol și au primit 146!

Printre cele mai dure rezultate se numără înfrângerile cu Rapid (0-26), Farul (0-22) și CS Dinamo (0-16).

În contrast cu situația celor de la Dinamo, clubul din Miercurea Ciuc traversează o perioadă excelentă. Echipa de senioare ocupă primul loc în SuperLiga feminină.