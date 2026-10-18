CLASAMENT Măcel în Capitală! Pe cine a bătut Csikszereda cu 15-0

Măcel în Capitală! Pe cine a bătut Csikszereda cu 15-0 Hochei
SPORT.RO
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Scor horror în campionatul intern.

TAGS:
SC Miercurea CiucCsíkszeredai SportklubGergo KozmaSzabolcs Szopos BojteAkos NyisztorSportul StudentescCsikszereda
Din articol

SC Miercurea Ciuc (Csíkszeredai Sportklub) a surclasat-o pe Sportul Studenţesc cu scorul de 15-0 (1-0, 6-0, 8-0), sâmbătă, pe Patinoarul ''Doru Tureanu'' din Capitală, într-un un meci din Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.

Golurile au fost marcate de Gergo Kozma (3), Szabolcs Szopos Bojte (4), Akos Nyisztor (2), Konrad Lorincz, Tamas Agoston, Robert Burjan, Botond Marton, Zoltan Salamon, Adam Mic.

”Careul de ași” din Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă

Clasament:

1. CSM Corona Braşov 16 puncte (6 jocuri)

2. ACSH Gheorgheni 14 p (6 j)

3. SC Miercurea Ciuc 12 p (5 j)

4. ACSHC Fenestela 11 p (6 j)

...

Un jucător de origine chineză din Canada începe să devină star în România!

ACS Sapientia U23 a învins-o pe CSM Galaţi cu scorul de 4-1 (2-0, 1-0, 1-1), duminica trecută, pe Patinoarul Dunărea, într-un meci din Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă.

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Lee Chiang, Tamas Kedves, Huba Sillo şi Angelo Ludvik. Pentru ACS Sapientia U23 a fost prima victorie din acest sezon, scrie Agerpres. Pentru gălăţeni a punctat Daniil Martinov.

Sapientia U23 este un club de hochei pe gheață din Cârța, județul Harghita, iar marcatorul Lee Chiang este un tânăr hocheist canadian de origine chineză.

În vârstă de 24 de ani, el este nou-venit în campionatul din România și a jucat ultima dată la Robert Morris University din NCAA.

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Info: Agerpres

Foto: Csíkszeredai Sportklub

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