Golul lui Daniel Bîrligea l-a scos din sărite pe antrenorul lui Lecce: ”M-am enervat!”

Golul lui Daniel Bîrligea l-a scos din sărite pe antrenorul lui Lecce: ”M-am enervat!” Serie A
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea a făcut show total în Serie A.

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FrosinoneLeccedaniel birligeaMassimiliano AlviniEusebio Di Francesco
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Frosinone a obținut o victorie categorică în fața lui Lecce, scor 5-1, în etapa a noua din campionatul Italiei.

Eusebio Di Francesco, nemulțumit la golul lui Daniel Bîrligea

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Fotbalistul împrumutat de Frosinone de la FCSB a fost trimis în teren de către Massimiliano Alvini în minutul 70, la scorul de 3-0, iar, doar două minute mai târziu, atacantul a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor. Pe finalul de meci, Bîrligea a făcut dubla din pasa lui Kvernadze.

Eusebio Di Francesco, antrenorul lui Lecce, a fost extrem de supărat după umilința cu Frosinone. Tehnicianul a fost dezamăgit de prestația echipei sale și a acuzat faptul că nu a fost penalty la golul lui Giacomo Calo din finalul primei reprize, chiar dacă susține că victoria lui Frosinone a fost una meritată.

Di Francesco a recunoscut că s-a enervat după al doilea gol marcat de Daniel Bîrligea. Motivul? Felul în care echipa sa s-a apărat, atacantul împrumutat de la FCSB reușind să marcheze deși în careu se aflau șapte jucători ai lui Lecce.

Am început bine meciul, dar acest lucru nu justifică ceea ce a urmat. Frosinone a făcut un meci foarte bun, însă noi am ieșit mult prea ușor din joc, favorizând greșelile, așa cum se întâmplă adesea. Din punct de vedere mental, astăzi echipa nu a rezistat, iar acest lucru ne-a făcut să pierdem duelurile și meciul. Inclusiv al cincilea gol m-a deranjat enorm, pentru că demonstrează că am ieșit din joc. Din punctul meu de vedere, nu a fost penalty. Uneori se acordă penalty-uri foarte ușor, iar alteori nu se dau nici măcar atunci când sunt evidente. Dar asta nu justifică nimic, pentru că Frosinone a fost mai agresivă pe teren și, atunci când se întâmplă asta, câștigi meciul.

Au fost multe accidentări, iar Ndri a intrat pe teren fără să se antreneze. Multe lucruri mi-au influențat alegerile. Mi-aș fi dorit să introduc mai multă calitate, dar nu am putut face acest lucru. Am pierdut dueluri aeriene, deși suntem una dintre echipele cele mai înalte, iar asta demonstrează agresivitatea de care a dat dovadă Frosinone. Am cedat mental mult prea ușor în timpul meciului. Dacă vrem să ne atingem obiectivul, trebuie să ne schimbăm atitudinea. Nu are rost să vorbim despre sisteme de joc, trebuie să ne concentrăm pe dueluri.

Nu am vrut să le oferim spații în adâncime, folosind marcajul preventiv cu trei fundași, dar, în cele din urmă, calitatea face diferența. Am avut mai multe ocazii și trebuia să ne descurcăm mai bine. Vreau să regăsesc stabilitatea mentală pe parcursul meciului. M-am enervat la al cincilea gol pentru că am văzut o echipă care a renunțat complet să mai lupte. Ei aveau trei oameni în careul nostru, noi aveam șapte”, a spus Eusebio Di Francesco.

Di Francesco a pus eșecul dur și pe seama absențelor din lot. Întrebat despre posibilitatea de a fi demis, Di Francesco a recunoscut că este un lucru pe care îl ia în considerare.

Nu suntem o echipă care își poate permite atât de multe absențe, dar a fost o oportunitate pentru mulți dintre jucători de care trebuiau să profite. Îmi voi face propriile alegeri. Îmi place să am o echipă care oferă ceva în plus atunci când întâmpină dificultăți. Se putea obține un rezultat diferit, dar trebuie să recunoaștem meritele adversarului și lipsurile noastre. Dacă primești cinci goluri, înseamnă că anumite greșeli nu trebuie repetate.

Nu știu dacă as putea fi demis, dar face parte din acest joc. Când alegem această meserie, suntem conștienți de aceste lucruri. Uneori, o schimbare poate aduce beneficii. Alteori, antrenorii sunt de vină, iar în alte situații se vorbește despre un proiect, dar, în realitate, acesta durează foarte puțin. Iau în calcul toate posibilitățile”, a adăugat antrenorul lui Lecce. 

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