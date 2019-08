"Ai mila de ei, au familii!" Faza incredibila a marelui rival a lui Zlatan Ibrahimovic! Comentantorul a innebunit cand a vazut reusita! VIDEO

Considerat de multi cel mai bun jucator din Major League Soccer, Carlos Vela a reusit o faza geniala in ultimul meci.

Unul dintre cele mai frumoase goluri din 2019 a fost reusit in aceasta noapte de Carlos Vela. Mexicanul care a trecut in cariera pe la Arsenal, Osasuna sau Sociedad a reusit o faza extraordinar in victoria cu 4-0 in fata celor de la San Jose Earthquakes.

Chiar inainte de pauza, la scorul de 2-0 pentru Los Angeles FC, Vela a reusit faza de geniu la care a driblat tot ce i-a stat in cale. "Oamenii astia au familii!" au reactionat cei de la MLS pe pagina oficiala de Twitter. Vela a ajuns la 41 de goluri si assist-uri in acest sezon, record all-time in competitie.

Alaturi de Zlatan Ibrahimovic, Vela este considerat de multi unul dintre cei mai buni jucatori din campionatul american. Intrebat de Vela, Zlatan a raspuns in stilul sau caracteristic. "Vela e la apogeul carierei la 29 de ani. Unde eram eu la 29 de ani? In Europa, e o mare diferenta" spunea Zlatan.