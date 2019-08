Ibrahimovic arunca bomba: "Daca United are nevoie de mine, aici sunt!" Scenariul prin care poate reveni in Premier League

Zlatan Ibravimovic joaca, in prezent, la LA Galaxy.

Zlatan Ibrahimovic, legitimat in prezent la LA Galaxy, a spus ca ar fi de acord cu o revenire la fostul sau club, Manchester United, odata ce contractul sau expira in noiembrie.

Suedezul in varsta de 37 de ani a inscris 46 de goluri in 49 de meciuri jucate de cand a ajuns in MLS, in martie 2018.

"As putea juca fara probleme in Premier League, asa ca, daca United are nevoie de mine, sunt aici", a spus Ibrahimovic, potrivit BBC.

Ibrahimovic a inscris 28 de goluri pentru United in sezonul sau de debut la Manchester, ianinte de absenta indelungata provocata de accidentarea la genunchi.

Totusi, chiar daca s-ar intoarce la United, Ibrahimovic nu va putea juca pana in ianuarie 2020, atunci cand se redeschide perioada de transferuri in Anglia.