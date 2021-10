În 2018, după aproape doi ani la Manchester United, Zlatan Ibrahimovic a luat drumul Statelor Unite, acolo unde a semnat cu LA Galaxy și unde se credea că-și va încheia cariera. Nu a fost așa.

În 2020, Ibra s-a întors în Serie A, la AC Milan, dar a rămas în mintea americanilor nu doar prin execuțiile sau declarațiile sale, ci și prin modul în care și-a anunțat sosirea în Los Angeles.

Așa îți anunți transferul dacă te cheamă Ibrahimovic: ”Dragă Los Angeles, cu plăcere!”

Adică în stilul caracteristic! Zlatan a cumpărat o întreagă pagină în cotidianul Los Angeles Times pentru a-și anunța sosirea la LA Galaxy. ”Dragă Los Angeles, cu plăcere!”, a fost scurtul mesaj transmis de Zlatan pe întreaga pagină, alături de un autograf.

Tot ”cu stil” și-a anunțat și plecarea de la LA Galaxy, la începutul anului 2020. De data aceasta, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

"Am venit, am văzut, am cucerit, Mulţumesc celor de la LA Galaxy pentru că m-au făcut să mă simt viu. Iar fanilor lui Galaxy le spun - l-aţi vrut pe Zlatan, l-aţi avut pe Zlatan. Povestea continuă... acum întoarceţi-vă la baseball!”, a scris atunci Zlatan.

Cariera lui Zlatan Ibrahimovic, în cifre

A început să joace fotbal la nivel de seniori în 1999, acasă, la Malmo. A trecut pe la marile rivale din Italia, Milan, Inter și Juventus. A jucat la Barcelona lui Pep Guardiola și a devenit idol la Paris.

În cariera sa a marcat 485 de goluri și a dat 195 de pase decisive în 789 de partide, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În 2009, Barcelona, atunci câștigătoare de Liga Campionilor, plătea 69,5 milioane de euro pentru a-l aduce pe Zlatan de la Inter.

Trofeele din CV-ul lui Zlatan

Ajax: două titluri, o Cupă și o Supercupă

Juventus: două titluri (retrase din cauza scandalului Calciopoli)

Inter Milano: trei titluri, două Supercupe

AC Milan: un titlu și o Supercupă

Barcelona: un titlu, două Supercupe, o Supercupă a Europei și un Campionat Mondial al Cluburilor

PSG: Patru titluri, două Cupe și trei Cupe ale Ligii

Manchester United: Supercupa Angliei și Europa League