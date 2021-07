„Ar fi făcut asta Suarez dacă era cel mai cuminte din teren?!” Memphis, replică pentru cei care îl numesc 'rebel'

Atacantul neerlandez a vorbit pentru presa catalană după prima săptămână petrecută sub comanda lui Ronald Koeman. Unul dintre aspectele discutate a fost reputația sa, Memphis fiind deseori catalogat drept un jucător „rebel, sfidător”.

Fără rețineri, jucătorul venit liber de contract de la Olympique Lyon a dezvăluit cum se simte când este văzut drept „rebel”, iar pentru asta l-a folosit drept exemplu pe Luis Suarez, fostul jucător al Barcelonei, cunoscut și el pentru agresivitatea sa din teren.

„Nu mă interesează că mi se spune că sunt rebel. De fapt, văd acest lucru ca fiind pozitiv pe teren. Ar fi înscris atâtea goluri și ar fi câștigat atâtea titluri Luis Suarez dacă ar fi fost cel mai dulce jucător de pe teren? Nu știu de ce are conotații negative termenul 'rebel'.

Mă simt bine. Pentru mine este o binecuvântare să fiu aici. Primirea a fost incredibilă. E obositor să merg la atâtea interviuri și evenimente, însă fac totul cu răbdare și energie. Mă bucur de prima săptămână și de primul meu meci”, a spus Memphis pentru SPORT.

Jucătorul neerlandez a și debutat în tricoul catalanilor, în amicalul cu Girona, încheiat 3-1. Memphis a intrat pe teren din postura de rezervă și a reușit să înscrie și primul său gol, din penalty.

