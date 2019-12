Reactia FURIOASA a lui Memphis Depay cand a vazut banner-ul unui suporter! Ce l-a enervat pe olandez 

Lyon a remizat cu Leipzig, insa s-a calificat in primavara europeana. Echipa din Germania a condus la pauza cu 2-0, prin golurile lui Forsberg si Werner, insa Lyon a egalat prin Aouar si Depay.

Capitanul francezilor, Memphis Depay, a fost protagonistul de la finalul meciului, cand, vazand banner-ul pe care il arata un suporter, care reusise sa patrunda pe teren, s-a infuriat si a plecat nervos spre acesta. Suporterul avea in mana un banner in care aparea un magar si pe care era scris mesajul: "Marcelo, paraseste clubul". Mesajul ii era adresat jucatorului lui Lyon, Marcelo.

Depay s-a dus furios spre suporter, incercand sa ii smulga din mana banner-ul si a fost potolit doar de coechipieri si oamenii de ordine.

VIDEO:

Lyon Captain Memphis Depay went after a supporter after the fan walked onto the pitch, holding a donkey banner with the writing "Marcelo leave the club" pic.twitter.com/Ck4zAGnNiC