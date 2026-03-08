Port Vale, echipă din liga a treia, a creat o mare surpriză duminică, învingând cu 1-0 adversara din Premier League, Sunderland, şi calificându-se în sferturile Cupei Angliei. Acest lucru s-a întâmplat după ce Southampton, echipă din Championship, a eliminat o altă formaţie de prim eşalon, trecând cu 1-0 Fulham.

Port Vale se află pe ultimul loc în League One şi la 57 de poziţii sub Sunderland. Dar echipa din West Midlands şi-a rezervat locul alături de giganţii Liverpool, Arsenal, Manchester City şi Chelsea în sferturile de finală, graţie golului marcat de Ben Waine în prima repriză.

A fost cea mai recentă surpriză dintr-un sezon în care Macclesfield, echipă din liga a şasea, a eliminat-o pe Crystal Palace, deţinătoarea titlului, în ceea ce a fost, în mod oficial, cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei.

Port Vale - echipa cu cel mai mic punctaj rămasă în competiţie - s-a dovedit la fel de neprimitoare pentru adversarii din Premier League.

„Probabil că încă nu mi-am dat seama pe deplin. Sunt puţin şocat de rezultatul de astăzi”, a declarat Jon Brady, tehnicianul echipei Port Vale, potrivit news.ro. „Nu că nu aş fi crezut că putem reuşi, dar trebuie să se alinieze multe lucruri în favoarea ta”.

Brady şi jucătorii săi şi-au asigurat locul în runda a cincea doar după ce au învins echipa din Championship, Bristol City, cu cinci zile înainte, Waine marcând şi în acel meci golul victoriei.

Dramă pe final la meciul lui Southampton

Penalty-ul transformat de Ross Stewart, în minutul 90+1, a asigurat victoria echipei Southampton pe Craven Cottage. Meciul cu Fulham se îndrepta spre prelungiri, când Joachim Andersen l-a faultat pe Finn Azaz în careu. Stewart a executat penalty-ul şi l-a învins pe portarul celor de la Fulham, Benjamin Lecomte.