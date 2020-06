"Visul meu este sa o antrenez pe Barcelona!" Cine este antrenorul cu care catalanii ar fi vrut sa-l inlocuiasca pe Valverde

Un fost jucator al Barcelonei viseaza sa revina pe Camp Nou in calitate de antrenor.

Actualul selectioner al Olandei, Ronald Koeman, a oferit un interviu unor publicatii din Catalunia in care a dezvaluit ca visul lui este sa revina pe Camp Nou. El a spus ca se gandeste sa o antreneze pe supercampioana Spaniei dupa ce isi va termina treaba pe banca olandezilor.

"Cei de la Barca m-au sunat de cateva ori. Totusi, mi-am respectat promisiunea si am ramas la nationala Olandei, stiind ca Euro se va desfasura in aceasta vara. Vom vedea ce se va intampla in viitor. Am posibilitatea sa plec de la nationala dupa Campionatul European.

Toata lumea stie ca este visul meu sa o antrenez pe Barcelona. Sper sa pot reusi acest lucru in viitor", a declarat Ronald Koeman.

Fostul fotbalist olandez a jucat pentru Barcelona in perioada 1989-1995, timp in care a castigat 4 titluri, o Cupa a Regelui, 3 Supercupe ale Spaniei si o Cupa a Campionilor Europeni.

De-a lungul carierei de fotbalist a mai jucat la Groningen, Ajax, PSV si Feyenoord. Ca antrenor, olandezul in varsta acum de 57 de ani, le-a pregatit in trecut pe Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton si Everton, fiind pe banca nationalei Olandei din 2018.