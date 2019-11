Barcelona are de unde alege! Numele surpriza de pe lista de posibili antrenori

Sunt vremuri tulburi pe Camp Nou. Barcelona cauta deja inlocuitor pentru Valverde.

S-a umplut paharul in cazul lui Ernesto Valverde dupa umilintele cu Levante si Slavia Praga.

Sefii de pe Camp Nou nu mai au rabdare si au deja 3 nume pregatite pentru banca campioanei din La Liga.

Erik Ten Hag este primul de pe lista. Acesta a reusit performanta de a o readuce pe Ajax in lumina reflectoarelor. Lancierii au fost la un pas sa joace finala Champions League in sezonul trecut, si se prezinta intr-o forma excelenta si in acest an in ciuda faptului ca au pierdut cateva piese importante.

Ronald Koeman

Koeman cunoaste filozofia clubului si este omul care i-a adus Barcelonei primul trofeu Uefa Champions League. Olandezul este momentan antrenorul echipei nationale, dar are o clauza prin care poate semna liber cu Barcelona, dar numai dupa Euro 2020.

Marcelo Gallardo

Acesta este antrenorul lui River Plate si datorita performantelor reusite alaturi de formatia din Argentina este vazut drept unul dintre cei mai buni antrenori din America de Sud.

In plus, Messi este un mare fan al lui Gallardo. Acesta l-a pus al 3-lea in lista pentru cel mai bun antrenor al anului.

"Ce a facut Gallardo la River este incredibil. Nu inteleg de ce nu a fost numit unul dintre cei mai buni 3 antrenori ai anului", a declarat Guardiola pentru TNT.

Conform jurnalistilor de la Marca, Koeman este favoritul sefilor de pe Camp Nou. Contractul lui Valverde expira in iunie 2020.