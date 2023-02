Viitorul adversar al României a ales RB Salzburg, deși a fost ofertat de FC Barcelona. Motivul deciziei

Jucătorul de 18 ani s-a transferat în perioada de mercato din iarnă de la Maccabi Tel Aviv la RB Salzburg, deși s-a aflat în atenția mai multor cluburi importante din Europa, inclusiv FC Barcelona.

Potrivit declarațiilor făcute de fotbalistul israelian, acfesta a primit o ofertă de la catalani, însă aceasta a venit mult prea târziu.

"Am fost foarte entuziasmat că m-au dorit, dar au întârziat cu oferta și au revenit când noi deja încheiaserăm afacerea cu Salzburg. Știam că aceasta era cea mai bună opțiune pentru mine. În cele din urmă, cred că am luat decizia corectă de a merge la ei și nu la Barcelona. Are mai mult sens pentru dezvoltarea mea ca jucător", a spus Oscar Gloukh, potrivit Mundo Deportivo.

