Povestea controversatului Omer Atzili, israelianul de origine română, care a răpus-o pe Juventus în Champions League

Eroul meciului a fost nimeni altul decât Omer Atzili, mijlocașul de origine română, care a reușit o „dublă” istorică pentru echipa sa, iar israelienii sunt din nou în cărți pentru calificarea în primăvara europeană.

Golgheterul lui Maccabi din ultima ediție, dar și cel mai bun marcator al echipei din această stagiune, Omer Atzili s-a născut în Israel, însă are origini românești, întrucât bunicul din partea mamei s-a născut la București. În cadrul junioratului, Omer a evoluat pentru Maccabi Tel-Aviv și Hapoel Rishon leZion, iar în 2011 a debutat în calitate de jucător profesionist într-un meci cu Beitar Ierusalim, echipă la care avea să evolueze ulterior. După trei sezoane în care a confirmat în prima ligă a campionatului israelian, mijlocașul a fost remarcat de Granada, echipă la care a adunat 9 meciuri în sezonul 2016-2017, pentru ca în următorul sezon acesta să se întoarcă la echipa care l-a dat fotbalului, Maccabi Tel-Aviv.

În iunie 2020, Atzili a fost acuzat că a întreținut relații sexuale cu minore. Pe parcursul anchetei, a fost dat afară de la echipă, chiar de patronul celor de la Maccabi Tel-Aviv. În cele din urmă, organele legii au închis dosarul împotriva lui. Surse din poliție au declarat că jucătorul a oferit dovezi conform cărora fetele implicate în proces au ascuns faptul că aveau sub 16 ani la momentul faptei.

Astfel, mijlocașul cu pașaport românesc și-a putut relua activitatea, el fiind transferat de APOEL Nicosia în calitate de jucător liber de contract. După un an petrecut în Cipru, fotbalistul s-a întors în țara sa natală la Maccabi Haifa, acolo unde și-a putut reface cariera și a dovedit în nenumărate rânduri faptul că este un jucător important atât pentru echipa de club, cât și pentru naționala Israelului.

Pe lângă cele două goluri marcate împotriva lui Juventus, Omer a adus un aport imens pentru calificarea lui Maccabi Haifa în grupele UEFA Champions League, el fiind decisiv în meciul din play-off cu Steaua Roșie Belgrad, atunci când în urma centrării sale din minutele de prelungire a provocat autogolul sârbilor, care i-a readus pe israelieni pe cea mai importantă scenă a fotbalului după 13 ani.

Omer Atzili a jucat doar pentru naționala Israelului, atât la juniori, cât și la prima reprezentativă, în cadrul căreia are în prezent șase selecții.

???????? First #UCL win for Maccabi Haifa since they beat Manchester United 3-0 in 2002 (group stage to final) ???? pic.twitter.com/h4ODwmte54