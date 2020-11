"E un miracol sa mergem la un turneu final!" Razvan Lucescu, mesaj neasteptat pentru Radoi: "Trebuie sa inteleaga asta"

Au fost multe controverse in fotbalul romanesc referitoare la stilul de joc al lui Mirel Radoi de la nationala.

Mai multi oameni de fotbal au criticat faptul ca Radoi abordeaza meciurile mult prea ofensiv pentru fotbalistii pe care ii are la dispozitie. In replica, selectionerul a precizat in mai multe randuri ca nu se va abate de la principiile sale de joc.

Fostul selectioner al Romaniei, Razvan Lucescu a comentat situatia de la echipa nationala si a apreciat ca Radoi are calitati importante, pe care le-a aratat in perioada petrecuta la natonala U21.

De asemenea, antrenorul lui Al Hilal i-a transmis selectionerului ca trebuie sa faca fata presiunii de la echipa nationala si sa mearga in continuare pe filozofia sa de joc.

"Nu vreau sa am pun in pielea lui pentru ca am fost doi ani la echipa nationala. Nu este o situatie usoara pentru el. Trebuie sa acceptam ca fotbalul nostru este la un nivel foarte jos. Ai nevoie de jucatori de valoare, cu experienta castigarii competitiilor, cu forta de a se bate in afara, noi nu avem astfel de jucatori, foarte putini. E un miracol ca echipa noastra sa se califice la un turneu final, dar asta nu inseamna ca nu putem profita de o conjunctura. Fotbalul nostru este facut din astfel de perioade, noi nu am avut constanta.

Mirel trebuie sa inteleaga ca intotdeauna antrenorul echipei nationale trebuie sa faca fata presiunii. Dupa aceea, filozofia lui e filozofia lui, a fost pus aici datorita unor rezultate foarte bune obtinute cu aceasta filozofie la echipa de tineret. Deci el a aratat ca are ceva foarte interesant. Ramane de vazut daca va reusi sa compenseze lipsa de valoare cu filozofia lui", a spus Razvan Lucescu la DigiSport.

Totodata, fostul antrenor al Rapidului a comentat si situatia generala a fotbalului romanesc si a atras atentia asupra carentelor pe care fotbalistii romani le au la nivel mental: "Noi avem fotbalisti speculativi, dar avem si foarte mult talent. Ne lipseste cu adevarat educatia puternica, mentalitatea. Renuntam usor, nu suntem invatati sa luptam in condtii de dificultate, ne gasim usor alibi-uri si ne ascundem. In toti acesti ani, incepand din 2014 cand Steaua lui Reghecampf a avut rezultate frumoase, echipele romanesti nu au facut nimic in cupele europene, cu exceptia CFR-ului de acum, care este o echipa formata in principal din jucatori straini".