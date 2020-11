"Nici acum nu stiu daca sunt negativ, am fost bolnav la antrenamente!" Lucescu, dezvaluiri uluitoare despre COVID! Ce spune de plecarea de la Al Hilal

Razvan Lucescu a reusit sa castige Cupa Arabiei Saudite cu Al Hilal.

Antrenorul roman a vorbit despre perioada dificila prin care a trecut din cauza acestui virus si a dezvaluit ca a revenit pe banca lui Al Hilal chiar daca nu stia daca a scapat sau nu de COVID-19.

"A fost o perioada foarte grea, urata. Am suferit, am avut noroc ca nu am fost la spital, dar au fost 12 zile de chin mare. Aici protocolul e diferit si putem reveni dupa mai putine zile, chiar daca nu am fost testati negativ. Era aceasta finala si trebuie sa revin.

Nu stiu daca sunt pozitiv acum, trebuie sa fac un test, dar simptomele au disparut si azi am simtit pentru prima data energia aceea de a trai", a spus Lucescu la DigiSport.

De asemenea, tehnicianul de 51 de ani a vorbit si despre victoriile obtinute de echipa sa in fata rivalilor de la Al Nasr, intr-un interval de 4 zile, dar si despre ce urmeaza pentru el si Al Hilal in perioada urmatoare.

"Au fost doua meciuri cu o echipa foarte buna, cu rivala noastra, nu e usor sa joci doua meciuri intr-un timp foarte scurt si sa le castigi pe amandoua. Era o echipa care venea dupa o situatie dificila si aveau nevoie sa castige aceste meciuri pentru a-si mai reveni, mai ales finala cupei.

Urmeaza ca ne-am trezit azi si deja ne pregatim pentru urmatorul meci de campionat. Mi-as fi dorit sa avem posibilitatea sa ne bucuram, nu am avut sansa asta aici. Anul trecut cand am castigat Champions League, imediat am jucat in cupa, anul acesta in septembtie am castigat titlul, iar la doua zile am plecat in Qatar pentru un meci Champions League, si acum ieri am castigat cupa si joi avem meci de campionat. E nevoie si de o scurta perioada de relaxare, pentru a constientiza mai bine succesul, dar prefer sa fie in continuare viata plina de astfel de momente", a adaugat Lucescu.

Fostul antrenor al Rapidului a adaugat ca se simte foarte bine la Al Hila, unde a reusit sa faca performante foarte bune si a tinut sa laude munca altor doi antrenori romani care fac treaba buna la echipele lor, respectiv Cosmin Olaroiu si Marius Sumudica.

"Sunt foarte mandru si fericit si am si comunicat cu Olaroiu, are o cariera extraordinara, presarata cu multe succese, care arata o munca produnda. Ma bucur ca Sumi face lucruri extraordinare in Turcia. Aratam ca avem si noi antrenori foarte buni. In Asia, cele mai puternice campionate sunt Arabia Saudita si China, cu antrenori si jucatori foarte buni si uite ca noi, doi romani, dominam partea aceasta a lumii.

"E mult mai usor pentru antrenorii din vestul Europei, pentru noi e mai greu.. eu am atins aici nivelul maxim, am castigat trofeul continental, am fost la mondialul clubului, am pierdut finala mica la 11 m., am facut fata foarte bine cu Flamengo, am batut campioana Africii... normal ca ma gandesc sa continui.

"Datorita lui Al Hilal, in statisica antrenorului, sunt in primii 11 in lume acum, alaturi de Guardiola, de Klopp. Niciodata nu as fi reusit asta daca nu as fi fost aici", a spus antrenorul sursei citate.