VIDEO EMOTIONANT | Razvan Lucescu, prezentat la Al Hilal! Romanul a semnat contractul

Razvan Lucescu va antrena in Arabia Saudita. Nu mai este niciun dubiu din acest moment. Al Hilal l-a prezentat pe antrenorul roman printr-un clip impresionant postat pe contul de Twitter al echipei. Antrenorul roman a semnat contractul cu Al Hilal.



Razvan Lucescu a plecat de la PAOK Salonic dupa ce a reusit sa castige titlul cu echipa greaca. De 34 de ani nu mai reusise PAOK sa castige campionatul in Grecia.

???? In 1969, a coach and son of a coach was born.. #AlHilal ✍???????? Răzvan Lucescu #AlHilal_Video pic.twitter.com/IFncSl8Lag