Razvan Lucescu a refuzat 3 OFERTE de la Al Hilal inainte de a accepta sa plece! Antrenorul roman care l-a propus in Arabia Saudita

Razvan Lucescu a luat o decizie surprinzatoare la prima vedere si a plecat de la PAOK.

Razvan Lucescu era un adevarat idol in Salonic si in Grecia dupa ce a reusit sa castige titlul cu PAOK dupa 34 de ani astfel ca decizia sa de a parasi echipa a socat pe toata lumea. Lucescu va merge in Arabia Saudita la Al Hilal, club care ii va plati clauza de reziliere de 2 milioane de euro si va oferi un salariu de 4 milioane de dolari.

Al Hilal l-a mai ofertat pe Lucescu de trei ori pana acum si de fiecare data Lucescu a refuzat. Prima data, arabii au venit dupa Lucescu in 2016 pe vremea cand era la Xanthi si ii ofereau un salariu anual de 4,5 milioane de dolari pentru doi ani de contract. Apoi, Al Hilal l-a mai ofertat pe Lucescu jr in primele luni din 2017 cand i-au oferit 1,45 milioane pentru doar patru luni.

Ultima data, Al Hilal a incercat "sa-l transfere" pe Lucescu in luna mai a acestui an. Potrivit presei elene, care citeaza surse din cadrul clubului PAOK, oferta arabilor a fost una cu adevarat incredibila, insa nici in acel moment Razvan Lucescu nu s-a gandit sa plece. Se pare ca motivul care a stat in spatele deciziei sale este legat de campania de transferuri din aceasta vara care nu a fost la nivelul pretentiilor antrenorului roman.

A fost propus de Cosmin Olaroiu

Razvan Lucescu a intrat in atentia celor de la Al Hilal datorita rezultatelor obtinute, dar si pentru ca a fost propus de Cosmin Olaroiu care are numeroase relatii in zona araba, potrivit TelekomSport. Olaroiu i-a antrenat pe cei de la Al Hila in perioada 2007-2009 si a ramas in relatii foarte bune cu sefii clubului.

Lucescu a revenit in Romania, iar in cursul acestei zile va pune la punct ultimele detalii urmand ca la inceputul saptamanii viitoare sa semneze contractul cu echipa araba. Lucescu va pleca apoi in Austria, acolo unde Al Hilal este in cantonament, pentru a pregati noul sezon.