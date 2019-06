Prima reactie a lui Mircea Lucescu dupa ce fiul sau a plecat de la PAOK: "O decizie absolut normala!" Motivul REAL pentru care Razvan a luat decizia: ce s-a intamplat in spatele usilor inchise

Razvan Lucescu a luat o decizie care a surprins pe toata lumea.

Razvan Lucescu a plecat de la PAOK dupa ce reusise sa castige titlul dupa o pauza de 34 de ani si era vazut drept un idol in Salonic. Tehnicianul roman va merge in Arabia Saudita, la Al-Hilal, club care ii va plati clauza de reziliere de doua milioane de euro si ii va oferi un salariu de 4 milioane de dolari.

Mircea Lucescu spune ca decizia fiului sau este una absolut normala avand in vedere ca patronul Savvidis nu s-a aratat dispus sa investeasca pentru a intari echipa astfel incat PAOK sa poata juca in grupele UEFA Champions League si sa se lupte pentru un nou titlu in campionat.

"E o decizie absolut normala. Absolut normala. Avand in vedere ca o echipa calificata in Liga Campionilor nu se gandeste sa mai faca un salt incercand sa aduca niste jucatori care sa le permita sa joace in grupele Ligii... Cred ca si-a facut datoria acolo. E un pas inainte, nu un pas inapoi!", a declarat Mircea Lucescu la Telekom Sport.