Pancu sare in apararea lui Razvan Lucescu: "De ce socant? E un campiont foarte puternic cu jucatori de foarte mare valoare!"

Razvan Lucescu o lasa pe PAOK pentru Al Hilal, echipa care i-a facut oferta si lui Radoi.

Patronul pistolar al lui Razvan a facut crize!



"La PAOK am petrecut cei mai buni ani din viata mea!", a spus Lucescu in mesajul de adio!



2 milioane de euro e clauza pe care Al Hilal o plateste, ca sa-l aduca pe Razvan Lucescu. Salariul romanului va fi 4 milioane pe an.



"Probabil a avut multe nemultumiri daca l-au facut sa ia decizia asta! De ce socant? Pentru ca e un campiont foarte puternic cu jucatori de foarte mare valoare", a declarat Daniel Pancu.