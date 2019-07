VIDEO | Autogol de toata frumusetea! De Ligt, debut HORROR in primul meci ca titular pentru Juventus

De Ligt si-a dat autogol.

Juventus joaca la aceasta ora un meci impotriva celor de la Inter la International Champions Cup, iar De Ligt a fost trimis titular de Maurizio Sarri. In minutul 10 al partidei, Inter a beneficiat de o lovitura de la colt, iar de Ligt a incercat sa respinga centrarea venita din corner, dar si-a trimis mingea in proprie poarta si Inter a deschis scorul.

Juventus 0-1 Inter (De Ligt Own Goal) ????Great corner from Sensi and flick on from Gagliardini pic.twitter.com/hBIja0ZB4n