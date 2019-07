OFICIAL! Primul transfer din istoria lui Piemonte Calcio :)) De Ligt a fost anuntat! Toate detaliile transferului

Jucatorul desemnat 'Golden Boy 2019' a semnat un contract pe 5 ani cu campioana Italiei.

Juventus Torino a anuntat oficial transferul lui Matthijs de Ligt de la Ajax pentru 75 de milioane de euro, la care se pot adauga alte 10 milioane din clauze speciale. De Ligt a semnat pe 5 ani cu Juve, urmand sa aiba al 2-lea cel mai mare salariu de la echipa, dupa Cristiano Ronaldo.

De Ligt a trecut cu brio vizita medicala miercuri si va fi prezentat oficial de catre Juventus astazi. De Ligt este al 6-lea transfer facut de Juventus in aceasta vara dupa Cristian Romero, Luca Pellegrini, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot si Merih Demiral.

De Ligt, la Piemonte Calcio

Cel mai bun tanar jucator din lume in ultimul an, De Ligt reprezinta si primul transfer facut de Piemonte Calcio :) Aceasta va fi denumirea pe care Juventus o va avea in jocul FIFA 20 dupa ce Juve a semnat un contract de exclusivitate cu Konami pentru jocul eFootball PES 2020.

Fanii lui Juve nu vor avea numele echipei, stadionul, sigla si echipamentul in joc, insa ii vor avea in joc pe jucatorii lui Juventus, inclusiv Cristiano Ronaldo si De Ligt.