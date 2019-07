La doar 19 ani, De Ligt a devenit cel mai scump fundas din istorie! Suma reala platita de Juventus in schimbul olandezului

De Ligt a devenit cel mai scump fundas din istorie la doar 19 ani.

Matthijs de Ligt, transferat joi de Juventus Torino de la Ajax Amsterdam pentru 85,5 milioane de euro (75 milioane de euro, plus 10,5 milioane de euro bonusuri si comisioane), a devenit la 19 ani cel mai scump fundas din istoria fotbalului, depasind alt olandez, Virgil van Dijk.

Van Dijk fusese transferat de la Southampton la Liverpool in ianuarie 2018 pentru 84 de milioane de euro.

De Ligt este de asemenea pe locul trei pe lista celor mai scumpi jucători din istoria lui Juve, dupa atacantii Cristiano Ronaldo (105 milioane euro) si Gonzalo Higuain (90 milioane).

Lista celor mai scumpi fundasi din istorie



1. Matthijs de Ligt (Olanda), de la Ajax Amsterdam la Juventus Torino pentru 85,5 milioane euro (dintre care 10,5 milioane euro bonusuri si comisioane), pe 18 iulie 2019

2. Virgil van Dijk (Olanda), de la Southampton la Liverpool pentru 84 milioane euro in ianuarie 2018

3. Lucas Hernandez (Franta), de la Atletico Madrid la Bayern Munchen pentru 80 milioane euro, in martie 2019

4. Aymeric Laporte (Franta), de la Athletic Bilbao la Manchester City pentru 65 milioane euro (plus 5 milioane indemnizatie de formare) în ianuarie 2018

5. Benjamin Mendy (Franta), de la AS Monaco la Manchester City pentru 57,5 milioane euro in iulie 2017

6. Kyle Walker (Anglia), de la Tottenham la Manchester City pentru 57 milioane euro in iulie 2017

7. Aaron Wan-Bissaka (Anglia), de la Crystal Palace la Manchester United pentru 56 milioane euro (incluzand bonusuri) in iunie 2019

8. John Stones (Anglia), de la Everton la Manchester City pentru 55,6 milioane euro in august 2016

9. Eliaquim Mangala (Franta), de la FC Porto la Manchester City pentru 53,8 milioane euro in august 2014

10. Eder Militao (Brazilia), de la FC Porto la Real Madrid pentru 50 milioane euro in martie 2019.