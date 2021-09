VIDEO | Asta este ratarea momentului! Nu a reușit să trimită în poartă din doi metri 

Meciul din Grupa A s-a încheiat la egalitate, însă Coreea de Sud putea să plece acasă cu cele trei puncte. Lee Jae-sung a fost autorul celei mai mari ratări din această rundă a preliminariilor.

Mijlocașul de 29 de ani al lui Mainz a ratat incredibil, iar apoi și-a pus mâinile în cap, șocat și el de execuția sa. Balonul a fost centrat din corner, reluat de un jucător din naționala Coreei către poartă și respins de un fundaș al Irakului, chiar de pe linia porții. Mingea a ajuns la Lee Jae-sung, care a trimis însă mult peste poartă.

???? ???????????? did Lee Jae-sung miss from there!?#AsianQualifiers | #KORvIRQ pic.twitter.com/Q9jSArOESk