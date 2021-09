Runda a patra din preliminariile Campionatului Mondial din 2022 a început joi. Franța, campioana mondială, joacă pe teren propriu în compania Bosniei.

Selecționata lui Didider Deschamps este pe primul loc în Grupa D, cu șapte puncte, și poate rămâne pe prima poziție dacă va câștiga meciul cu Bosnia. Tot astăzi joacă și fosta campioană europeană, Portugalia, care va primi vizita Irlandei.

Olanda are un examen dificil, pe terenul Norvegiei, și are nevoie de victorie pentru a ține pasul cu liderul grupei, Turcia, care este lider în grupă, la un singur punct de ”Portocala mecanică”. Mâine, România va juca în compania Islandei de la ora 21:45. Meciul de la Reykjavik poate fi urmărit în direct la PRO TV.

