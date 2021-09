Campioana europeană Italia, egal acasă cu Bulgaria! Toate rezultatele zilei

Surprize în meciurile din runda a patra din preliminariile Campionatului Mondial.

Campioana europeană, Italia, a remizat la Florența cu Bulgaria, scor 1-1. Anglia s-a chinuit în prima repriză în Ungaria, dar s-a dezlănțuit după pauză și a câștigat cu 4-0.

Germania, ”colega” de grupă a României, s-a impus cu 2-0 în meciul cu Liechtenstein, iar Belgia a făcut instrucție cu Estonia, pe care a învins-o cu 5-2, după ce a fost condusă.

Georgia - Kosovo 0-1

Andorra - San Marino 2-0

Cehia - Belarus 1-0

Estonia - Belgia 2-5

Islanda - România 0-2

Italia - Bulgaria 1-1

Liechtenstein - Germania 0-2

Lituania - Irlanda de Nord 1-4

Macedonia de Nord - Armenia 0-0

Polonia - Albania 4-1

Suedia - Spania 2-1

Ungaria - Anglia 0-3

????️ Italy tie Spain's world-record run of 35 internationals unbeaten, but an excellent performance from goalkeeper Georgi Georgiev earns Bulgaria a point in #WCQ ????️@Azzurri_En | @Team_Bulgaria pic.twitter.com/YEz6KZ8Ui9