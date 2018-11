Veste URIASA pentru Stanciu: "Bundesliga sau Anglia! Trebuie sa stabilim suma de transfer!" Pretul corect pentru internationalul roman

Nicolae Stanciu are evolutii foarte bune la Sparta Praga si poate visa la un transfer urias in perioada de iarna.

Totul depinde de suma de transfer pe care o vor fixa cehii. Anamaria Prodan, impresarul internationalului roman, ar vrea sa-l duca pe Stanciu in Premier League sau Bundesliga.



"Sunt (n.red. oferte pentru Stanciu). Asteptam sa vedem. Mai intai sa ne punem de acord la suma de transfer, sau, cel mai important, daca ei vor dori sa il vanda. Eu mi-as dori foarte tare undeva in Bundesliga sau in Anglia.

Eu zic ca (n.red. Stanciu) poate pleca. Depinde acum si de suma, de cat de mult cer cei de acolo. Si daca cei de acolo vor sa il vanda. Si vedem, in functie de ce suma de transfer cer, unde s-ar potrivi. Nicusor Stanciu, tot cam asa (n.red. aproximativ 20 de milioane de euro). E foarte greu sa vinzi jucatori romani, foarte greu. Deocamdata cred ca mai avem de asteptat putin sa ne creem din nou o cota fabuloasa", a declarat Anamaria Prodan pentru TelekomSport.

Stanciu a reusit 9 goluri in cele 26 de meciuri jucate pana acum pentru Sparta Praga.