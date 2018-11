Ajunge in Serie A? Ultimele vesti despre transferul lui Stanciu in Italia: romanul e dorit de Inter si AC Milan

Nicolae Stanciu ar putea ajunge in Serie A. Presa italiana a scris ca romanul este dorit de AC Milan si Inter Milano.

Anamaria Prodan, agentul internationalului roman, a vorbit despre un posibil transfer al lui Stanciu in Italia.



"Nicolae e un jucator adevarat, care iubeste jocul. Un playmaker inteligent care e un lider in teren. Pe scurt, vorbim de un jucator incredibil, cu un caracter unic. Stanciu e fericit la Sparta Praga si iubeste clubul. Obiectivul sau e de a castiga titlul in Cehia, dar sunt convinsa ca poate juca la orice echipa din lume. E pregatit pentru asta. Vom vedea ce se va intampla, in cazul in care Sparta va decide sa-l vanda", a declarat Anamaria Prodan pentru fcinternews.it.

Sparta Praga a platit 4,5 milioane de euro pentru transferul lui Stanciu de la Anderlecht, insa italienii sunt dispusi sa plateasca pana la 10 milioane de euro pentru roman.