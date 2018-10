ULTIMA ORA | Stanciu, dorit de o echipa cu 5 titluri ale Germaniei in palmares! Cehii anunta ca romanul poate ajunge in Bundesliga

Nicusor Stanciu a reusit sa isi reintre in forma in tricoul Spartei Praga. Acum, cehii l-ar putea vinde pentru a realiza profit de pe urma lui.

Nicusor Stanciu este dorit de o echipa cu 5 titluri ale Germaniei in palmares. Portalul ceh Efotbal.cz noteaza ca Borussia Monchengladbach, formatie care a cucerit si doua Cupe UEFA in urma cu mai bine de 30 de ani, se intereseaza de roman.

Pe langa Gladbach, Calciomercato scrie ca Milan si Inter il urmaresc si ele pe internationalul roman. Stanciu a jucat impotriva lui Inter pe vremea cand imbraca tricoul Vasluiului.

"Nu e de mirare ca evolutiile sale au atras atentia scouterilor straini. Conducatorii Spartei au inceput sa-si frece palmele. Daca Stanciu va pleca, o suma importanta va intra in conturile clubului, dar Sparta isi va pierde conducatorul de joc", scriu cehii.

Gladbach este pe locul 2 in Bundesliga in acest moment, la 3 puncte in spatele lui Dortmund.

In urma cu o luna, Anamaria Prodan, impresarul lui Stanciu, spunea ca mijlocasul ar putea pleca in iarna de la Sparta pe o suma record.

"Sparta asta face! Patronul lor e bancher! Ei iau jucatori cu 4 milioane si ii vand cu 10", spunea Anamaria Prodan.