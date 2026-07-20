Veste bombă în fotbalul internațional: s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-l oferta!

După 20 de trofee cucerite în 10 ani la Manchester City, Guardiola a decis să părăsească clubul de pe Etihad. Într-un interviu acordat recent, antrenorul spaniol spunea că se bucură de această pauză din carieră și că, pentru moment, nu simte dorința de a se întoarce.

Paolo Maldini și Leonardo s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-i propune preluarea naționalei Italiei

Cu toate acestea, Sky Sport vine cu o veste bombă în cursul zilei de luni. Paolo Maldini, noul director tehnic al Federației Italiene de Fotbal, și Leonardo, numit și el recent în funcția de consilier, s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-i propune să preia Squadra Azzurra.

Italienii susțin că Maldini, Leonardo și Guardiola s-au întâlnit la Barcelona, în weekend, și ar fi discutat despre posibilitatea ca fostul manager al lui City să preia națională. Pentru moment nu este clar dacă tehnicianul ar fi tentat de o astfel de variantă.

"Nu suntem sigură că Guardiola va fi noul selecționer, dar cert este că Pep nu mai este un simplu vis. S-a făcut deja o încercare concretă și vom afla mai multe în următoarele zile", scrie Sky.

Italia a rămas fără selecționer în primăvară, după ce Gennaro Gattuso a demisionat în urma eșecului din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială.