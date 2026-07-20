Veste bombă în fotbalul internațional: s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-l oferta!

Veste bombă în fotbalul internațional: s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-l oferta! Fotbal extern
SPORT.RO
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Pep Guardiola (55 de ani), liber de contract după despărțirea de Manchester City, ar putea reveni mai rapid decât s-ar fi așteptat în fotbal.

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După 20 de trofee cucerite în 10 ani la Manchester City, Guardiola a decis să părăsească clubul de pe Etihad. Într-un interviu acordat recent, antrenorul spaniol spunea că se bucură de această pauză din carieră și că, pentru moment, nu simte dorința de a se întoarce.

Paolo Maldini și Leonardo s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-i propune preluarea naționalei Italiei

Cu toate acestea, Sky Sport vine cu o veste bombă în cursul zilei de luni. Paolo Maldini, noul director tehnic al Federației Italiene de Fotbal, și Leonardo, numit și el recent în funcția de consilier, s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a-i propune să preia Squadra Azzurra.

Italienii susțin că Maldini, Leonardo și Guardiola s-au întâlnit la Barcelona, în weekend, și ar fi discutat despre posibilitatea ca fostul manager al lui City să preia națională. Pentru moment nu este clar dacă tehnicianul ar fi tentat de o astfel de variantă.

"Nu suntem sigură că Guardiola va fi noul selecționer, dar cert este că Pep nu mai este un simplu vis. S-a făcut deja o încercare concretă și vom afla mai multe în următoarele zile", scrie Sky.

Italia a rămas fără selecționer în primăvară, după ce Gennaro Gattuso a demisionat în urma eșecului din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială.

Motivele pentru care Pep Guardiola a plecat de la Manchester City

Într-un interviu acordat recent platformei „OKX”, citat de Mundo Deportivo, Guardiola a vorbit deschis despre motivele personale ale plecării sale de la Manchester City: „Psihologic, nu-mi lipsește nimic. Am început ca antrenor la 37 de ani și toată viața mea s-a învârtit în jurul fotbalului. Acum vreau să descopăr viața și să găsesc fericirea în alte lucruri care nu au nicio legătură cu fotbalul”

Tehnicianul catalan s-ar putea întoarce în antrenorat: „Îmi iubesc meseria, dar vine un moment în care simți că trebuie să te oprești. Poate că într-o zi mă voi trezi și mă voi gândi: «Bine, vreau să mă întorc la antrenorat». Dar acest sentiment trebuie să vină din interior. Deocamdată, pur și simplu nu-l simt”.

Pep Guardiola are nevoie de mai mult timp petrecut alături de familia sa: „Încerc să-mi dau seama cum va fi viața mea de acum înainte. M-am retras pentru că vreau să am mai multă grijă de mine. Vreau să petrec mai mult timp cu copiii mei și cu tatăl meu, care are 95 de ani și, din fericire, este încă cu noi. Acum fac 56 de ani și nu mai sunt tânăr. Perspectiva ta asupra vieții se schimbă. Încă trebuie să mă obișnuiesc cu această nouă etapă, dar merge bine”.

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