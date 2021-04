Cand revine Van Dijk? Toata lumea vrea sa stie asta de la Klopp. Ce a spus antrenorul lui Liverpool

Virgil van Dijk (29 de ani) se recupereaza pentru a reveni pe teren, dupa accidentarea la genunchi suferita in octombrie.

Stopperul a fost lovit de Jordan Pickford si a parasit terenul in minutul 11 al derbyului dintre Everton si Liverpool. De atunci, van Dijk nu a mai jucat.

Fundasul olandez a inceput sa faca antrenamente individuale, dupa 6 luni de pauza. Insa, Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, respinge ideea unei reveniri pe teren in viitorul apropiat.

"Van Dijk se recupreaza, Henderson se recupereaza, Gomez se recupereaza, Matip se recupereaza, suntem pe drumul cel bun. Sunt o multime de pasi pana cand acestia vor fi gata sa se alature echipei, mai ales ca au avut accidentari lungi. Nu mi-a spus nimeni ca baietii vor fi la antrenament saptamana viitoare. Dar sunt pe drumul cel bun", a spus Jurgen Klopp la conferinta de presa premergatoare partidei dintre echipa sa si Manchester United.

Liverpool a avut parte de o criza la nivelul fundasilor centrali, iar in iarna a fost obligata sa ii aduca de urgenta pe Nat Phillips si pe Ozan Kabak. Fosta campioana a Premier League este pe locul 6 in clasament, la 4 puncte in spatele lui Chelsea, clubul de pe ultima pozitie de Champions League.

Van Dijk si-ar fi dorit sa mearga alaturi de Olanda la Campionatul European. De altfel, el si-a fortat recuperarea pentru a putea incerca sa prinda pe ultima suta de metri turneul final. Liverpool a respins subtil ideea, iar mesajele transmise fotbalistului au fost indemnuri repetate la rabdare. Cel mai probabil, Van Dijk va reveni pe teren abia sezonul urmator pentru a nu risca nimic.