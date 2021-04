"Cum asa offside? Cum asa offside?!" Gol halucinant dintr-un offside cat casa la meciul Craiovei. Reactia comentatorului e ireala

In minutul 74 al meciului de la Craiova, Mioveni a dat gol dintr-o pozitie evidenta de offside.

Brazilianul Garutti a punctat cu capul dupa o minge lunga in careul Craiovei. Reluarile au aratat ca sud-americanul era cativa metri in afara jocului, fara insa a fi remarcat de arbitrul Stelian Slabu. Reusita a fost validata si Mioveniul s-a intors in meci. S-a facut 3-2!

"Cum asa offside? Cum asa offside? Poate in curtea scolii nu e offside, dar cum asa offside?", au fost cuvintele lui Ionut Angheluta, comentatorul Digisport al jocului de la Craiova, dupa eroarea catastrofala a lui Slabu.

Si Craiova a marcat un gol dupa o pozitie de offside a italianului Compagno nesemnalizata de celalalt tusier, Florin Paunescu. A fost reusita din care s-a facut 2-1 pentru olteni.